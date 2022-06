PENYANYI cantik Tiara Andini kembali mencuri perhatian publik. Baru-baru ini, dia mengunggah potret mesranya bersama sang kekasih, Alshad Ahmad. Tak hanya berduaan, mereka juga berpose bersama anjing Siberian Husky kesayangan peliharaan Tiara yang mirip serigala.

Potretnya terlihat begitu garang, mengusung tema seperti film Twilight. Ya, Tiara dan Alshad tampil serasi dengan look fierce yang menawan bak Bella dan Edward di film Twilight. Tak hanya satu potret, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu mengunggah tiga potret yang ciamik sekaligus di Instagram.

Di sampul unggahan, Tiara memasang wajah garang dengan softlens yang cukup terang bersama Siberian Husky kesayangannya. Rambutnya yang bergelombang dibiarkan tergerai dengan belahan rambut tengah, membuat pesona kecantikannya semakin menggelegar.

Soal outfit simpel saja, memakai jas abu-abu terang dengan aksen belt di bagian pinggang. Dengan pulasan makeup yang mirip Kristen Stewart, Tiara Andini sukses membuat netizen pangling dengan kecantikannya!

Pada potret kedua, Tiara menampilkan kebersamaannya dengan Alshad Ahmad yang tampil berkharisma dalam balutan setelan jas abu-abunya. Kancing kerah kemeja putih teratas Alshad sengaja dibuka, memberi kesan seksi sekaligus garang yang begitu rupawan.

Terlebih, sepupu Raffi Ahmad itu melemparkan tatapan matanya yang tajam. Terlihat pula, aksesori kalung rantai yang serasi dikenakan pasangan itu memberi kesan edgy yang stylish tersendiri pada penampilannya. Berpose fierce dengan Husky yang menggemaskan, pasangan muda itu tampil begitu memukau!

Terakhir, Tiara memperlihatkan pose yang lebih mesra bersama Alshad Ahmad. Alshad terlihat memeluk mesra Tiara dari belakang sambil memasang wajah datar dan mengalihkan pandangannya dari kamera. Sementara itu, pesona Tiara Andini terlihat semakin terpancar dengan pulasan eyeliner hitam di seluruh garis matanya.

Terlebih, dia juga memakai softlens dengan warna abu-abunya yang terang. Lagi-lagi, tatapan mata Tiara Andini tampak tajam dan garang, membuat semua mata langsung terhipnotis dengan pesonanya. Kegarangan itu semakin didukung dengan caption "Don't you dare to touch my boys" di unggahannya.

Tak ayal jika unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpana melihat pesonanya, tak sedikit juga yang pangling dan menyebut Tiara begitu mirip Kristen Stewart.

"AAAAAKKK GEMES BANGET WOY," tulis komika Kiky Saputri.

"Twilight vibes," tulis ther****.

"Vibesnya bella swan," tulis suci****.

"TOLONGGG!!!!! Ini gemesss bgttt!! Couple goals bgt woiiii gileeeee kece benerrrrrr," tulis gem****.

"TITI KAYAK BARBIEE," tulis mel****.

"Cuma bisa bilang WAW,HAH, MOYGT, sama aduh DAMAGE APA INI," tulis adi****.