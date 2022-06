DRAMA mempersiapkan busana pernikahan tak hanya dirasakan pengantin wanita, tetapi juga oleh pengantin pria.

Inilah yang dialami Deddy Corbuzier yang diketahui baru saja melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa pada Senin, 6 Juni 2022.

Menurut penuturan sang desainer jas pengantin, Samuel Wongso dan Lianto Wongso dari Wong Hang Tailor, sebagai desainer busana keduanya menemui kesulitan menentukan ukuran baju yang pas untuk Deddy sebagai mempelai pria.

Kesulitan mulai terlihat saat Deddy menjalani sesi fitting, mengingat ayah satu anak itu memiliki tubuh besar, berotot nan atletis.

"Nah Deddy ini yang lumayan ribet dan sulit, karena bodynya memang gede banget, kita sempat bercanda 'Badan elo kayak bison ya', jadi gede di atas kecil di bawah. Jadi cukup ribet, cukup sulit," kata Samuel Wongso saat ditemui awak media, Rabu (8/6/2022).

(Foto: Instagram @samuelwongso)

Samuel bahkan menyebut, lebih mudah menentukan ukuran busana untuk suami Eva Celia, Demas Narawangsa, dan suami Maudy Ayunda, Jesse Choi beberapa waktu lalu yang juga mereka rancang jas pengantinnya. Sebab, baik Demas dan Jesse punya ukuran tubuh normal.

"Kalau badan kayak Demas kayak Choi itu relatif gampang, masuk kategori manusia normal. Kalau Deddy kita berdua sampai pusing tujuh keliling," imbuh Samuel.

"Pusingnya adalah dia badannya sering berubah, kalau lagi kencang dia mompa terus badannya gede. Kalau lagi kendor ya pasti agak gembos dikit, jadi ya up and down badannya dia itu," lanjutnya.

Tak hanya itu, mantan suami Kalina Oktarani itu juga ternyata sempat meminta perubahan warna busana pernikahannya pada H-4 resepsi.

"Deddy dua kali pertama kita ukur, kedua kita fitting sempat ada perubahan warna di H-4 karena mau lebih terang sedikit. Tapi kalau terang badannya kegedean, kemarin last minute ada perubahan. Kalau terlalu terang kurang gede, jadinya agak beda bukan dia," pungkas Samuel.