SOPHIA Latjuba tampil memukau di pernikahan putrinya, Eva Celia dengan Demas Narawangsa. Tak hanya saat pemberkatan, tetapi juga resepsi pernikahan.

Mantan kekasih Ariel NOAH tersebut tampil seksi saat resepsi pernikahan putrinya. Sophia Latjuba mengenakan gaun dengan potongan belahan dada rendah atau v-neck rancangan desainer Hian Tjen.

Ratusan payet berkilau menghiasi gaun berwarna abu-abu tersebut. Tak hanya membuat Sophia Latjuba semakin cantik, tetapi juga elegan.

Dari foto yang diunggah Hian Tjen di Instagram-nya, Sophia Latjuba memang tampak cantik menawan dengan gaun rancangannya. Gaun juga memperlihatkan lekuk tubuh Sophia Latjuba yang masih terjaga di usia 51 tahun.

Sementara, Sophia Latjuba juga membagikan fotonya tampil seksi dan elegan mengenakan gaun ini di Instagram pribadinya. Sophia berpose duduk di sofa dengan tatapan mata tajam ke kamera.

Aura seksinya begitu terpancar dengan pesona kecantikannya yang tak pernah gagal membuat mata terpana. Unggahan fotonya pun dibanjiri komentar dari netizen yang hampir semuanya memuji penampilan Sophia Latjuba.

"Walau sudah berumur masih badannya tetap cantik," ungkap @dwiatmokoset***

"51 thn bgni😒😒😒hottest mom are uπŸ”₯πŸ”₯," ujar dian_puspita1***

"πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯😍😍😍😍 gorgeous mama 😍 πŸ’• ❀," tutur @eklesia_ill***

"Love your style as always 😍😍😍," timpal @fie_t***

"Hot mama 😍πŸ”₯," kata @margaretsa***

"Forever young❀️❀️," ujar @littlejuni***

"@sophia_latjuba88 52 tahun lho 😍❀️. Cantiknya awet tante online se Indonesia πŸ‘πŸ”₯," ungkap @cenrim***

"You look like victoria beckham...❀️❀️❀️," kata @hai_no***

(hel)