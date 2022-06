ANTI memperlihatkan tampilan wajah asli polos tanpa pulasan riasan wajah, alias bare face miliknya jadi hal yang tak berlaku bagi penyanyi top, Raisa.

Penyanyi pop tersebut justru menandai perayaan momen ulang tahunnya yang ke-32 tahun baru-baru ini, dengan memamerkan tampilan wajah polos tanpa dempul makeup miliknya.

Lewat akun Instagram pribadinya, "raisa6690", Raisa mengunggah video yang memperlihatkan persiapan dirinya berdandan untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama sang putri, Zalina Raine Wyllie dan juga sahabat-sahabat dekatnya di Bali.

"Get ready with me; birthday edition!", tulis Raisa, sebagai keterangan video.

Adegan awal di video, memperlihatkan Raisa yang baru saja selesai mandi berbalut baju handuk kimono warna putih. Meski tanpa riasan wajah, ibu satu anak itu tetap terlihat cantik natural, bahkan wajahnya tampak begitu glowing nan bersinar.

Setelah sempat memperlihatkan tampilan wajah asli tanpa pulasan berbagai produk makeup ke penonton. Barulah, Raisa mulai bersolek dengan mengenakan foundation, blush on pink, menggambar alis, eye shadow, maskara, dan memulas lipstik pink di bibirnya. Tampilan visual Raisa yang natural, bahkan berani memperlihatkan wajah aslinya tanpa makeup saat sedang baru selesai mandi tersebut pun menuai banyak pujian dari para penggemar dan netizen. Netizen seolah terpana melihat kulit wajah glowing milik istri aktor Hamish Daud tersebut. "Mukanya Seger banget kayak es buah," puji akun donn****. "Buset dah muka polos enggak makeup-an saja bening bener mbakkkk," seru hell*** "MasyaAllah jadi orang sempurna banget cantiknya," tulis ika****. "Raisa cantik banget pusing," komentar rzk****. "Cantik banget enggak luntur-luntur," tulis tara****. "Enggak usah make up saja sudah cantekk puooll, apalagi make up," tambah akun deny****. "Parah banget glowingnya ya," timpal anes****.