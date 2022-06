KITA memang tidak pernah tahu kapan dan dimana kita akan akan bertemu dengan jodoh kita. Bahkan tidak jarang kita bertemu calon pendamping hidup di angkutan umum seperti KRL.

Seperti salah satu perempuan yang dibagikan akun TikTok @masyrifandhs_. Berawal dari merekam sang pria secara diam-diam di dalam KRL. Sampai akhirnya pria tersebut sadar dirinya direkam secara diam-diam lalu menghampirinya.

"Enggak lama dia nyamperin. Pertanyaan awal: 'Ada yang bisa dibantu, kak?'. Kikuk banget gua," tulis si perempuan di video TikTok-nya yang viral itu.

Kemudian video memperlihatkan foto keluarga besar yang sepertinya itu dimaknai pertemuan dua keluarga antara si perempuan dan laki-laki yang direkamnya diam-diam. Selidik punya selidik, itu acara lamaran.

Sayangnya, setelah video ini viral, netizen malah julid. Ya, netizen mengecam keras aksi si perempuan yang secara diam-diam merekam orang asing tanpa izin terlebih dulu.

"Ya, ini ceritanya terkesan lucu kebetulan happy ending. Tapi, direkam diam-diam sama orang enggak dikenal itu creepy," tulis @semangkase***.

"Sorry for being party pooper, tapi ngerekam orang diam-diam itu enggak sopan. Jangan dinormalisasi dong. Aku salah satu orang yang enggak nyaman kalau ada orang yang ngerekam diam-diam gini. Hargai privasi orang lain. Thankyou," ungkap @Stray***.

"Hari ini aku belajar, kalau cewek yang ngerekam cowok itu boleh, tapi kalau sebaliknya cowok yang ngerekam cewek itu enggak boleh," kata @toouch***.

"Ini namanya stalking, kok malah diumbar-umbar?" ketus @poll***.

"Cuma konten. Aslinya mereka sudah saling kenal," ungkap @senau***. Direspon netizen lain, "Lebih percaya ini," komen @EmayYa***.

So, menurut Anda bagaimana nih dengan aksi si perempuan merekam diam-diam eh malah bertemu dengan jodohnya?

(mrt)