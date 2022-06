7 POTRET Biya Pink Pink yang menjadi aspri Hotman Paris ke-48 berikut ini bakal bikin mata pria susah kedip dengan pesonanya. Memiliki mata besar, pipi chubby, kulit putih, hidung mancung, serta tubuh yang langsing, membuat Biya Pink Pink disebut-sebut mirip boneka Barbie.

Terlebih, aspri Hotman Paris ini juga memiliki rambut panjang yang indah. Pesona kecantikannya pun kian bertambah. Selain menjadi asisten pribadi Hotman, Biya Pink Pink sendiri sudah dikenal sebagai pedangdut asal Cimahi, Jawa Barat. Belum lama ini, dia pun merilis single lagu terbarunya bertajuk Jadikan Aku Istri Muda.

Aspri ke-48 Hotman Paris ini terlihat cukup aktif di media sosial. Tak jarang, dia pun membagikan potret seksinya dalam balutan busana minim nan ketat. Seperti apa? Dikutip dari Instagram @biyapink_, yuk intip potretnya!

1. Seksi pakai rok mini

(7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram)

Penampilan Biya Pink Pink memang terlihat seperti boneka Barbie. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Kulit mulus, hidung mancung, body aduhai, disertai mata lebarnya yang indah membuat Biya tampak begitu imut di potret ini. Terlebih pipinya pun terlihat chubby nan menggemaskan. Dengan bentuk bibir mungil yang merah merona, Biya Pink Pink sukses bikin netizen terpana.

Apalagi outfitnya terlihat begitu seksi, memakai crop top ungu dengan aksen berkerut serta rok mini bermotif tartan yang super pendek. Atasan yang super ketat dengan square neckline yang rendah itu bahkan membuat belahan dadanya terpampang nyata di kamera. Netizen pun langsung gagal fokus melihatnya!

2. Mirror selfie

(7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram)

Biya Pink Pink memang cukup narsis di Instagram. Dia pun tak sungkan memamerkan kulit mulusnya di media sosial. Bahkan sebelum spa, Biya menyempatkan diri berpose mirror selfie, meski hanya dalam balutan sehelai handuk putih. Alhasil, bahu mulusnya pun tersorot jelas di kamera. Aura keseksiannya semakin terpancar kala rambutnya yang panjang dicepol ke atas, menampilkan leher jenjangnya yang indah. Meski wajahnya tak terlihat jelas, tapi potret Biya Pink Pink yang satu ini sukses bikin para pria dimabuk kepayang.

3. Piknik manja ala putri duyung terdampar

(7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram)

Kali ini Biya Pink Pink berpiknik manja di taman. Tapi bukan Biya namanya jika tak menampilkan kesan seksi. Lihat saja pose fotonya yang satu ini, dia berselonjoran ala putri duyung terdampar dalam dalam balutan dress biru yang super pendek menampilkan bokong mulusnya. Ya, tentu saja netizen langsung gagal fokus dengan potretnya. Terlebih belahan dadanya turut terekspos dengan dress belahan dada rendah itu. Ditambah lagi dengan tatapan ‘nakal’ yang begitu menggoda. Sambil berpose gigit jari, Biya Pink Pink sukses bikin pikiran netizen traveling!

4. Potret bersama Hotman Paris

(7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram)

Tak ketinggalan, Biya Pink Pink pun berpose manja dengan bos besar Hotman Paris. Dia tampil begitu seksi mengenakan dress mini putih yang dibalut blazer oversize cokelat bermotif khas Gucci. Rambut coklatnya dibiarkan tergerai dengan styling curly blow untuk memberi kesan anggun yang elegan. Agar lebih maksimal, Biya pun merias wajahnya dengan makeup flawless look serta lipstik merah merona yang seksi. Dengan alis yang on fleek dan highlighter yang on point, penampilan Biya pun semakin memukau. "Ku kira boneka nyatanya manusia , keren bang hotman," tulis rcx****. “Kayak Barbie ih,” tulis saal****.

5. Stylish naik MRT (7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram) Biya Pink Pink juga pernah menjajal kota Jakarta menggunakan MRT. Dia tampil begitu stylish mengenakan baju putih bergaris yang dipadukan dengan celana hitam serta jaket jeans. Tak terlewatkan, kacamata gaya dan topi baret merah pun turut dipakai sebagai aksesori. Dengan pulasan makeup dan lipstik merah merona, penampilan Biya Pink Pink pun semakin maksimal. Meski posenya terkesan garang dengan tatapannya yang tajam, Biya Pink Pink justru terlihat imut di potret ini. 6. Japanes school girl cosplay

(7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram) Kali ini Biya Pink Pink mengenakan lingerie cosplay ala pelajar di Jepang. Ya, tentu saja aura keseksiannya begitu menggelegar dalam balutan setelan baju mahasiswa ini. Apalagi pengambilan angle foto dari samping menampilkan secara jelas paha mulus serta bra putihnya. Dengan geraian rambutnya yang panjang, pesona kecantikan Biya pun semakin terpancar. Tak ayal jika para netizen kerap mendambakan aspri Hotman yang mirip Barbie ini! 7. Selfie pose menggoda (7 Potret Biya Pink Pink, Foto: @biyapink_/Instagram) Biya Pink Pink cukup rajin menyapa para penggemarnya. Baru bangun tidur pun dia menyempatkan selfie untuk diunggah di Instagram. Tentu saja mata para pria langsung melotot melihat paras cantiknya di pagi hari, apalagi hanya berbalut bra pink yang ditutupi selimut seperti ini. Sambil berpose fierce dan memamerkan ketiak mulusnya, Biya Pink Pink tampak begitu menggoda!