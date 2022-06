DIVA pop Britney Spears baru saja melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih, Sam Asghari di Los Angeles, Kamis 9 Juni waktu setempat.

Ikon remaja era 2000-an tersebut berjalan ke altar dengan balutan gaun pengantin mewah, gaun putih rancangan desainer legendaris kenamaan dunia, Donatella Versace. Mengutip Harpersbazaar, Jumat (10/6/2022) gaun pengantin Britney dirancang spesial oleh Donatella selama berbulan-bulan.

Lewat akun Instagram pribadinya, Britney sendiri sejak November 2021 sudah mengungkapkan bahwa Donatella tengah mengerjakan gaun pengantinnya.

Mendesain gaun pengantin untuk Britney, desainer asal Italia tersebut menyebutkan ia merancangnya dengan suasana yang sangat menyenangkan dan juga banyak emosi perasaan yang terlibat di dalamnya.

(Foto: Kevin Ostajewski/Shutterstock)

Gaun pengantin pelantun hits Baby One More Time, Crazy, dan Everytime tersebut hadir dengan desain cutting shoulder cap sleeve dan deep V-shaped yang membelah tungkai kaki, sehingga terlihat seksi seperti imej khas dari sosok Britney.

Menambah kesan mewah, disematkan pula veil super panjang yang menjuntai bersamaan dengan train atau ekor gaun. Gaun pengantin seksi dan glamor ini, dilaporkan E! News dipadukan Britney bersama set perhiasan dari Stephanie Gottlieb, while her make-up was courtesy of Charlotte Tilbury.

BACA JUGA: Anak David Beckham Nikahi Putri Miliuner, Gaun Pengantinya Jadi Sorotan

BACA JUGA:Satukan Adat Jawa dan Bugis, Begini Penampakan Gaun Pengantin Eva Celia