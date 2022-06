GELARAN Jakarta Fair 2022 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat tengah berlangsung. Acara pameran dan hiburan terbesar di Asia Tenggara ini sudah dibuka sejak 9 Juni lalu dan akan terus berlangsung sampai 17 Juli mendatang.

Makanan tradisional turut meramaikan Jakarta Fair tahun ini, salah satunya makanan khas tradisional Betawi seperti dodol khas Betawi dan hingga kerak telor ada di sini.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah gerai Raja Dodol Betawi. Menjual produk dodol khas Betawai, di gerai ini diperlihatkan secara langsung cara pengolahan dodol.

Tidak hanya memasak dodol secara langsung, di sini para pengunjung juga diperbolehkan untuk mencicipi. Maka tak heran jika para pengujunjung silih berganti mendatangi gerai ini.

(Foto: MPI/ Advenia)

Yuli selaku pengelola mengaku senang melihat antusias pengunjung. Katanya, momen keramaian ini lah yang ditunggu di pameran Jakarta Fair.

"Ini yang kami tunggu-tunggu sejak dua tahun. Sejak ada pandemi kan PRJ enggak diadain. Lihat orang berbondong-bondong datang dan mampir ke sini tuh senang rasanya," ungkap Yuli kepada MNC Portal Indonesia di JIEXPO Kemayoran, Jumat (10/6/2022).

Ia menambahkan, aktrasi memasak dodol secara langsung dengan kuali super besar dan sutil kayu yang ia perlihatkan bukan hanya semata-mata untuk menarik pengunjung. Tapi juga, agar bisa memperkenalkan kudapan khas Betawi tersebut.

"Kami memang sengaja memperlihatkan pembuatan dodol secara live. Selain sebagai daya tarik, tapi juga untuk memperkenalkan makanan tradisional Betawi," tambahnya.

Adapun varian dodol yang ia jual di antaranya original, durian, ketan hitam, dan ketan hitam wijen. Harganya pun ramah di kantong, hanya Rp15.000. Sementara untuk dodol yang baru diolah fresh from the oven, dijual seharga Rp25.000 per 250 gram.

Pekan Raya Jakarta sendiri, dibuka sepanjang Senin hingga Jumat mulai pukul 15:30 WIB hingga 22:00 WIB. Sementara untuk akhir pekan, dibuka lebih pagi pada pukul 10:00 sampai 22.00 WIB.

