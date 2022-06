CALON jamaah haji Indonesia sebagian sudah tiba di Tanah Suci Makkah. Mereka harus menyiapkan kesehatan fisik yang prima.

Apalagi kondisi cuaca di Makkah yang cukup panas, bahkan sempat mencapai 50 derajat celcius. Oleh karena itu mereka jangan sampai dehidrasi.

Seperti dilansir dari Healthline berikut ini cara mencegah dehidrasi.

1. Cukupi kebutuhan air putih

Rata-rata orang dewasa harus minum 2 sampai 3 liter air setiap hari untuk tetap terhidrasi. Jumlahnya akan meningkat dalam suhu yang lebih panas dan selama periode aktivitas fisik yang intens.

Nah, untuk di kawasan Masjidil Haram, para jamaah tentu tak perlu khawatir karena tersedia fasilitas air minum yang tersebar. Jamaah bisa secara langsung menikmati kesegaran air zam zam sepuasanya agar terhindar dari dehidrasi.

2. Hindari kafein dan minuman manis

Kafein dan minuman manis dapat memperparah dehidrasi yang anda alami.Sebaiknya menghindari kedua jenis minuman ini.

3. Banyak konsumsi buah dan sayuran

Ketika makan, bisa sisihkan separuh ruang piring Anda untuk diisi dengan buah dan sayuran. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, sayuran dan buah-buahan yang memiliki kandungan air tertinggi adalah seledri, tomat, jeruk dan melon. Makanan-makanan ini akan menyediakan air, vitamin, mineral, dan serat untuk tubuh Anda.

4 Konsumsi Sup Berbahan Dasar Kaldu

Sup berbahan dasar kaldu yang bahannya hanyalah air, sayuran, dan ayam. Ini membuat sup sangat sehat dan penuh rasa. Ini juga menghidrasi tubuh Anda dan itulah alasan mengapa banyak dokter menyarankan sup kaldu jika Anda sedang demam atau muntah.

5. Gunakan infus

Cara lain yang bisa terpaksai dilakukan adalah dengan menggunakan infus dan banyak istirahat. Namun cara ini biasanya digunakan bagi pasien dengan dehidrasi berat.