MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons prediksi Singapura yang mengatakan bakal terjadi gelombang baru Omicron pada Juli 2022.

Menurut Menkes, kenaikan kasus Covid-19 saat ini lebih didominasi oleh varian baru, bukan akibat momen liburan atau hari raya.

Â

"Kami sudah memastikan, kenaikan kasus itu akibat varian baru, bukan liburan atau hari besar," terang Menkes di Kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (10/6/2022).

 BACA JUGA:Sri Mulyani Akui Covid-19 Ubah Pola Kerja Kemenkeu

Nah, varian baru itu ada jenjang-jenjangnya. Ada variant of interest (VoI) ataupun variant of concern (VoC), yang paling dikhawatirkan itu adalah variant of concern. Badan Kesehatan Dunia (WHO) saat ini pun menetapkan Omicron sebagai VoC.

"Dari Omicron itu, lahir beberapa subvarian sebut saja BA.4 dan BA.5 yang saat ini menyebabkan kenaikan kasus di Eropa maupun beberapa negara di Asia serta Amerika Serikat," lanjutnya. Nah, BA.4 dan BA.5 itu sendiri, kata Menkes, saat ini tengah dimonitor oleh seluruh dunia, karena varian tersebut dipercaya dapat menghindari imunitas yang telah terbentuk dari vaksinasi dan penularannya cepat.