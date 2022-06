LEMON jadi salah satu sumber vitamin C yang perlu dikonsumsi, guna menambah daya tahan tubuh dan manfaat kesehatan lainnya.

Meski rasanya asam kecut, lemon baik dikonsumsi saat pagi hari. Anda bisa mencampurnya ke dalam teh, diperas airnya, hingga dijadikan sebagai infused water.

Well, sebetulnya apa saja sih manfaat mengonsumsi lemon di pagi hari? Merangkum Healthline, Jumat (10/6/2022) yuk intip uraian singkatnya di bawah ini.

1. Menghidrasi: Air merupakan minuman terbaik untuk menghidrasi, namun sebagian orang tidak mengonsumsinya karena rasanya hambar. Nah Anda bisa menambahkan perasan lemon, yang bisa memberikan sensasi rasa.

2. Menurunkan berat badan: Dalam suatu penelitian menunjukkan, bahwa antioksidan polifenol yang ada di dalam lemon bisa membantu mengurangi berat badan. Anda bisa mengonsumsi buah berwarna kuning ini dibuat menjadi jus, atau dimakan langsung.

3. Sumber vitamin C: Buah ini merupakan sumber vitamin yang baik, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, satu gelas jus emon mengandung sekitar 18,6 miligram vitamin C. Jumlah harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 65 hingga 90 miligram. Bisa jadi alternatif sumber vitamin C harian kamu nih!

4. Menyehatkan kulit: Vitamin C yang ada di dalam lemon baik untuk kulit loh! Bisa mengurangi kerutan dan kering akibat penuaan dini, serta kerusakkan kulit lainnya. Sebuah studi laboratorium tahun 2016 menunjukkan bahwa minuman berbahan dasar jeruk dapat membantu mencegah perkembangan keriput di kulit.

5. Menyegarkan napas: Salah satu trik menghindari bau mulut, bisa dengan meminum segelas air lemon setelah makan dan saat di pagi hari. Lemon dipercaya dapat merangsang air liur, dan membantu mencegah mulut kering , yang bisa memicu bau mulut akibat kehadiran bakteri.

6. Membantu sistem pencernaan: Salah satu manfata mengonsumsi air lemon setiap pagi hari, adalah membantu memperlancar pencernaan. Selain itu mencegah penumpukkan racun yang mengendap di dalam tubuh. Well, tak ada salahnya kan mulai sekarang minum air lemon hangat setiap pagi, agar sistem pencernaan jadi lancar.