PENYANYI Raisa Andriana baru saja genap berusia 32 tahun pada 6 Juni kemarin. Meski sudah menginjak kepala tiga, Raisa masih terlihat awet muda seolah pesona kecantikannya tak pernah luntur termakan usia.

Hal itu terlihat jelas dalam unggahan terbarunya di Instagram. Dengan caption "Get ready with me; birthday edition!", pelantun Mantan Terindah itu memperlihatkan persiapan dirinya berdandan untuk merayakan hari ulang tahun bersama sang putri, Zalina Raine Wyllie dan juga sahabat-sahabat dekatnya di Bali.

Dalam video tersebut, Raisa memulainya dengan menunjukkan wajah polos setelah mandi dalam balutan handuk kimono warna putih. Meski tanpa riasan wajah, ibu satu anak itu tetap terlihat cantik natural, bahkan wajahnya tampak begitu glowing nan bersinar.

Raisa kemudian memoleskan foundation ke wajahnya, dilanjutkan dengan blush on pink, lukisan alis yang on fleek, eye shadow shimmer yang berkelip, maskara yang lentik, hingga terakhir lipstik berwarna pink. Dengan riasan natural look itu, wajah Raisa terlihat begitu fresh dan menawan di hari ulang tahunnya.

Tak ketinggalan, rambutnya pun ditata rapi dengan sentuhan styling wavy blow yang bergelombang membuat kecantikannya semakin paripurna. Apalagi dipadukan dengan mini dress berwarna hitam dengan motif hijau pada beberapa bagian.

Belum berhenti di sana, Raisa juga memperlihatkan keseluruhan penampilannya yang anggun dalam balutan dress mini itu. Video itu ditutup dengan momen dirinya meniup lilin di sebuah restoran berlatar pemandangan pantai dengan aura kebahagiaan yang begitu terpancar. So gorgeous!

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar warganet. Banyak yang memuji kecantikan natural Raisa, tak sedikit pula yang terpana melihat kulit glowing-nya. "MasyaAllah jadi orang sempurna banget cantiknya," tulis ika****. "Raisa cantik bgt pusing," tulis rzk****. "Cantik banget gak luntur-luntur," tulis tara****. "Gak usah make up aja udah cantekk puooll,apalagi make up," tulis deny****. "Parah bgt glowing nya ya," tulis anes****. "Mukanya Seger banget kaya es buah," tulis donn****. "Buset dah muka polos gak makeup an aja bening bener mbakkkk," tulia hell****.