KOLEKSI parfum mahal Tasya Farasya tak kalah mencuri perhatian dibandingkan koleksi makeup-nya. Selebgram sekaligus beauty vlogger ini memang sering meracuni para pengikutnya, mulai dari skincare, makeup, termasuk parfum.

Tak kaleng-kaleng, beragam varian koleksi parfum mahal Tasya Farasya mencapai lebih dari 150 botol. Harganya pun tak kalah fantastis dengan koleksi baju hingga makeup-nya. Penasaran? Dikutip dari kanal YouTube Tasya Farasya, Jumat (10/6/2022), simak ulasannya berikut ini!

1. Roja

(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Pertama ada Roja varian Elixir Pour Femme Essence De Parfum. Tasya Farasya mengaku membeli parfum ini karena 'keracunan' dengan rekomendasi Nagita Slavina. Melansir situs resmi Roja, parfum ini berbasis Rose dan Raspberry dengan sentuhan lembut Violet dan manisnya Heliotrope, seperti Cherry. Perpaduan dari trio Peach, Raspberry, dan Vanilla yang menonjol mengubah Elixir menjadi aroma manis yang menawan, membuat pemiliknya ketagihan, apalagi ada aroma berbobot sensual. Tak main-main, parfum kesukaan Tasya dan Nagita ini dibanderol seharga 307 USD atau setara dengan Rp4,476 juta!

2. Nicolai

(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Selanjutnya, Tasya Farasya mengoleksi tiga sekaligus parfum paling laris di Jepang, yakni Nicolai. Dia membeli varian Fig Tea, Kiss Me Intense, Rose Pivoine dengan ukuran 100 ml yang memiliki karakter tersendiri di setiap wanginya. Tak kalah mewah dengan Roja, ketiga parfum ini juga dibanderol jutaan rupiah, yakni 157 USD atau setara dengan Rp2,289 juta. Jika ditotal ketiga koleksinya, parfum Nicolai milik Tasya Farasya bisa mencapai Rp6,8 juta. Wow, memang nggak kale-kaleng selebgram satu ini!

3. Carolina Herrera

(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Berikutnya ada Carolina Herrera varian Mystery Tobacco. Tasya Farasya mengaku benar-benar takjub dengan desainnya yang elegan dari parfum yang satu ini. Menurutnya, wangi ini sangat cocok dipakai untuk menghadiri acara-acara formal di malam hari ketika bertemu orang-orang penting ataupun petinggi. Harganya tentu cukup pricey dibandingkan parfum sebelumnya, untuk 100 ml Mystery Tobacco Carolina Herrera, harganya mencapai Rp3,651 juta. Tak ayal netizen langsung menangis di kolom komentar. "Kalo liat koleksi parfume kak tasya. Dompetku menangis," tulis nad**,

4. Montale

(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Belum berhenti di sana, Tasya Farasya juga mengoleksi parfum dari Montale varian Aoud Queen Roses. Parfum yang satu ini juga memiliki packaging yang unik, yakni berupa botol kaleng emas yang berkilau dengan tampilan yang elegan sekaligus mewah. Perpaduan aoud dan mawar yang sensual bakal bikin pemakainya percaya diri saat menghadiri acara-acara penting. Wangi manis yang creamy sekaligus musk dan spicy yang segar bahkan akan tercium seketika dari kejauhan. Harganya tak kalah mahal dengan koleksi parfum Tasya lainnya. Aoud Queen Roses dari Montale ini ditaksir Rp1,5 juta untuk 100 ml!

5. Tiziana Terenzi

(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Koleksi parfum Tasya Farasya kali ini datang dari merek Tiziana Terenzi. Tasya mengaku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat packaging-nya unik dan lucu. Varian wangi yang disukai Tasya adalah Lilipur. Wewangian Amber Woody yang enak ini bisa dipakai, baik untuk wanita maupun pria. Harganya tentu saja tak main-main, yakni mencapai 105 USD atau setara dengan Rp1,5 juta!

6. Superdose





(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Tasya Farasya juga memiliki koleksi parfum dari Superdose varian Juliette Has a Gun Not a Perfume. Dengan namanya yang unik itu, Tasya justru semakin penasaran dengan wangi parfum yang disebut bukan parfum ini. Tak hanya namanya, ternyata parfum ini juga memiliki wangi yang unik. Dengan bahan utama musk dan ambroxan, hasilnya sangat minimalis sekaligus elegan ketika dipakai jalan-jalan. Menariknya lagi, kata Tasya, parfum ini akan mengikuti wangi badan seseorang, sehingga wanginya pun akan berbeda-beda di setiap orang. Soal daya tahan lama tak perlu diragukan lagi. Tasya sudah membuktikan jika wangi parfum ini masih tetap bertahan selama dua hari. Harganya? Dibanderol mencapai Rp2,021 juta!

7. DS & Durga





(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Koleksi parfum mahal Tasya Farasya lainnya ada I Don't Know What dari DS & Durga. Sesuai namanya, Tasya pun tak bisa menjelaskan bagaimana wangi parfum yang satu ini. Namun pada intinya, dia sangat menyukai wanginya. Pasalnya, wangi ini mengingatkan dengan padang rumput yang hijau, bukit yang tinggi, bau tanah serta pepohonan yang rindang nan menyegarkan. Untuk 100 ml DS & Durga I Don't Know What, harganya mencapai 260 USD atau Rp3,793 juta. Sangat fantastis dibandingkan lainnya, ya!

8. Penhaligon's London





(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Selanjutnya, Tasya Farasya mengoleksi parfum mahal dari Penhaligon's London. Varian wangi yang paling disukai adalah Vaara. Wanginya dijelaskan seperti lady light yang elegan dengan wewangian bunga mawar dan madu yang menyegarkan. Menurutnya, parfum ini juga bisa dipakai untuk remaja dalam keseharian. Tak tanggung-tanggung, parfum ini mencapai Rp3,750 juta loh!

9. Memo Paris Perfume





(Koleksi Parfum Mahal Tasya Farasya, Foto: YouTube/tasya farasya)

Terakhir ada Memo Paris Perfume varian Siwa. Wangi vanilla yang manis terasa begitu mewah dalam parfum yang satu ini. Tak hanya satu, Tasya juga punya varian Luxor Oud yang wanginya cukup unik, yakni perpaduan antara jeruk mandarin, nilam, mawar gurun, buah-buahan, labdanum, serta gaharu. Kedua parfum itu ditaksir dengan harga yang sama, yakni Rp3,516 juta untuk satu botol parfum 75 ml. Totalnya sekitar 7,1 juta rupiah untuk dua botol parfum dari Memo. Tasya Farasya memang tak pernah gagal bikin netizen tercengang!