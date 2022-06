PARA aktris Korea yang sudah berusia kepala 4 seperti Jun Ji Hyun, Jang Na Ra hingga Ha Ji Won memang selalu sukses membuat iri banyak perempuan lain, dengan tampilan wajah cantik, mulus dan awet muda.

Saat tampil membintang suatu drama, para aktris matang ini tak terlihat seperti usia sebetulnya karena visual yang sangat awet muda.

Tampilan awet muda ini tentunya diraih dengan berbagai usaha dan kedisplinan. Apa rahasia awet muda para aktris Korea berusia kepala 4 tersebut? Melansir South China Morning Post, Jumat (10/6/2022) yuk intip paparannya berikut ini.

1. Jun Ji-hyun : Banyak diidolakan penggemar karena wajah cantik dan tubuh langsing idealnya yang bak model. Sudah berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki dua orang anak, tampilan bintang My Love From Another Star ini memang jauh dari imej ‘emak-emak’. Rahasia awet muda ala Jun Ji Hyun ialah rutin olahraga hiking, bangun pagi pukul 6, lalu latihan bernapas. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan long cardio dan pilates tiga kali dalam seminggu. Belum cukup, Jun Ji Hyun juga hobi berenang, bersepeda dan olahraga lari.

2. Go Hyun-jung: Siapa sangka mantan runner up Miss Korea satu ini ternyata sudah berumur 51 tahun loh! Selain rajin perawatan ke klinik kecantikan kulit, pemeran Queen Seondeok ini juga membiasakan diri tidak menggunakan alat pemanas atau heater saat musim dingin karena bisa membuat kulitnya kering.

Ha Ji-won: Di usia sudah 43 tahun, aktris Secret Garden, Hwangjini dan Empress Ki ini terlihat seperti baru menginjak usia 30. Anti aging ala Ha Ji Won adalah rajin menggunakan masker atau facial mask setiap hari dan makan tiga lemon setiap hari agar kulitnya glowing, tidak kendur, dan mencegah keriput. (Foto: Soompi) 4. Jang Na-ra: Jika tidak melihat profil biodatanya, tak banyak yang tahu kalau penyanyi dan aktris senior ini sudah berusia 41 tahun. Selain wajahnya yang imut, kulit wajah Jang Na Ra juga tampak seperti kulit bayi. Rahasianya? Ia rajin melakukan pijat wajah selama 10 menit setiap hari menggunakan oil cleanser, lalu memijat wajahnya pelan dengan buku-buku jarinya ke arah atas dimulai dari rahang sampai telinga. Pijat wajah ini ia klaim bisa mengurangi sembap wajah, mengencangkan, mengangkat dan membentuk kulit. (Foto: Soompi)