INDONESIA memang dikenal memiliki sederet rempah-rempah yang bermanfaat bagi kesehatan. Rempah-rempah itu pun kerap diolah menjadi jamu yang memiliki banyak efek baik untuk tubuh kita. Memang, selain memiliki banyak manfaat dan khasiat, jamu merupakan salah satu warisan budaya yang patut kita jaga dan lestarikan.

Pendiri Juara Skincare, Meta Murdaya, percaya bahwa jamu bukanlah sekadar minuman. Jamu merupakan suatu hal yang besar dan jauh dari apa yang kita perkirakan. Mewakili gaya hidup yang sangat holistik, jamu bukan hanya diperuntukkan untuk diri sendiri akan tetapi juga untuk community.

Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan, jika sebuah negeri maju, yang tradisional itu justru akan menjadi lebih hebat juga. Ini hanya sebuah indikator yang mencerminkan negeri itu maju atau tidak.

"Untuk saat ini fokus yang sedang kami kembangkan di Sidomuncul adalah produksi bahan baku.” tutur Irwan Hidayat.

Sementara itu pendiri Kedai Suwe Ora Jamu Nova Setiabudi mengungkapkan bahwasannya jamu adalah tentang bagaimana kita dapat menikmati dan saling berbagi cerita tentang jamu.

“Saya percaya dengan kata-kata yang kental dengan indonesia, tak kenal maka tak sayang. Edukasi tentang jamu lebih ke how we actually sharing and enjoy jamu, story telling about jamu,” ungkapnya.

