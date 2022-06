JAKARTA - Akhir pekan alias weekend merupakan waktu yang pas buat hangout bersama teman maupun pasangan. Nah, biar weekend-mu makin berkesan, jangan lupa untuk mengenakan fashion terbaikmu!

Bingung cara padu padan fashion supaya terlihat kece? Tenang, berikut ini adalah beberapa tips padu padan fashion yang bisa kamu lakukan untuk membuat penampilanmu terlihat kekinian dan semakin kece.

Pilih Pakaian yang Sesuai dengan Tema Acaramu

Biar nggak salah kostum, ketahui dulu akan kemana kamu weekend ini. Misalnya, jika kamu dan teman-teman ingin nongkrong di kafe, kamu bisa memilih pakaian yang lebih kasual. Jika kamu akan menghadiri pesta pernikahan atau ulang tahun, gunakan pakaian yang lebih rapi dan eye catching.

Cocokkan dengan Sepatu

Setelah kamu menemukan pakaian yang cocok, ini saatnya untuk memadukan dengan sepatu. Kalau kamu memilih untuk mengenakan pakaian formal, kamu bisa memadukannya dengan sepatu kulit dengan hasil akhir matte atau glossy. Namun jika kamu mengenakan pakaian yang lebih kasual, kamu bisa memadukannya dengan sneakers atau sandal untuk kesan yang lebih santai.

Lengkapi Penampilanmu dengan Tas

Penampilan seseorang rasanya belum lengkap tanpa tas. Karenanya, kamu bisa mengenakan tas dengan menyesuaikan kemana kamu akan pergi, seberapa jauh, serta perlengkapan apa yang harus dibawa. Jika tempat tujuanmu berjarak dekat dari rumah atau kamu tidak membutuhkan banyak barang untuk dibawa, kamu bisa mengenakan sling bag. Namun jika kamu butuh banyak barang bawaan, kamu bisa mengandalkan ransel.

Sempurnakan Penampilan dengan Aksesoris

Jam tangan merupakan salah satu aksesoris andalan para pria. Dengan mengenakan jam tangan, kepercayaan diri seorang pria biasanya akan meningkat. Selain bisa dikenakan sebagai aksesoris, jam tangan bisa membantumu untuk mengukur waktu. Dengan demikian, weekend-mu pun jadi lebih berkesan.

Memiliki penampilan yang terlihat fashionable cukup mudah, bukan? Mungkin kamu berpikir bahwa untuk memiliki penampilan yang fashionable membutuhkan bajet yang besar untuk membeli segala keperluannya. Padahal, itu tidak selalu benar. Terlebih, kini AladinMall by Mister Aladin hadir untuk memberikan kamu pengalaman belanja yang menyenangkan!

Bagaimana tidak, saat ini lagi Promo Harga Miring Weekend Ini, dimana kamu bisa mendapatkan diskon hingga 60% untuk produk fashion seperti sepatu, jam tangan, hingga tas. Tak usah khawatir akan keaslian produk, karena semua item yang tersedia di AladinMall by Mister Aladin dijual langsung oleh official store.

Selain itu, brand-brand yang ada di AladinMall by Mister Aladin juga merupakan merek ternama seperti Alexandre Christie, Fossil, Seiko, Casio, Zecca, Jims Honey, Taylor Fine Goods, Java Seven, CBR SIX, Neff, dan masih banyak lagi. Pastinya, brand-brand tersebut sudah tidak diragukan lagi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Di samping ada diskon besar, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia. Kamu juga bisa memilih opsi sameday dimana barang yang kamu pesan akan dikirim pada hari yang sama. Pokoknya, banyak sekali keuntungan yang bisa didapat kalau kamu belanja di AladinMall by Mister Aladin!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

(amj)