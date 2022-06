SHANDY Aulia sedang menikmati perannya sebagai seorang ibu. Mengingat Claire sudah menginjak usia 2 tahun, Shandy pun selalu siap siaga menemani berbagai aktivitas putri tercintanya, salah satunya menari balet.

Dalam unggahan terbaru di Instagram, Shandy Aulia terlihat tampil totalitas mengenakan busana khusus balet. Ya, dia memakai bodysuit pink yang cerah, lengkap dengan rok putih transparan serta stocking putihnya. Sepatu khusus balet pun turut dipakai agar lebih nyaman dan leluasa saat bergerak.

"I’ll always be her mommy, She’ll always be my little girl," tulisnya dalam keterangan, dikutip Sabtu (11/6/2022).

BACA JUGA : Shandy Aulia Pose Pakai Bra Putih, Body Goals Emak-Emak Rasa Gadis Bikin Minder!

Sementara itu, Claire tampak menggemaskan dalam balutan outfit balet di tubuh mungilnya. Wajahnya terlihat sumringah melihat sang ibunda yang melemparkan senyuman. Claire pun tampak nurut mengikuti gerakan pemanasan sang ibunda.

Selain cantik, tentu saja penampilan Shandy terkesan seksi di sini. Apalagi pose mengangkang saat sesi peregangan ini menampilkan paha mulusnya. Separuh punggung Shandy pun turut tersorot di kamera.

BACA JUGA : 5 Potret Shandy Aulia Pakai Gaun Mini di Ulang Tahun Ke-2 Putrinya

Dengan model rambut yang dicepol rapi menyisakan poni, Shandy Aulia terlihat lebih fresh bak anak muda. Bahkan, banyak netizen yang pangling melihat pesonanya.

"Kakak Adik ya," tulis ind****.

"Cantik kayak ibu nya," tulis arif****.

"Mama nya kelewat cantik. Dede nya gemes banget," tulis anis****.

"Mama nya kaya tinker bell," tulis gini****.

Di unggahan lain, Shandy juga menampilkan pose sendirian sambil mengangkat satu ketiak dan satu kakinya bak balerina handal. Tak ayal, netizen langsung gagal fokus melihat ketiak mulusnya. Terlebih cepolan rambut itu menampilkan leher jenjang serta tulang selangkanya yang seksi. Shandy Aulia tak terlihat seperti ibu satu anak berusia 34 tahun di potret ini, postur tubuhnya masih sangat fit bak anak remaja! "Cantik bgt mommy claire," tulis ell****. "Badannya bagus," tulis bell****. "Waaaahh kayak eonni² korea," tulis lel****. "Cute," tulis nind****.