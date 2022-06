JAKARTA - Makanan adalah salah satu ciri khas dari sebuah negara. Beberapa negara mengolah bahan makanannya secara unik, mulai dari penggunaan bahan mentah hingga proses fermentasi yang menimbulkan bau tidak sedap.

Sedikitnya, ada 4 makanan unik dan aneh dari seluruh dunia. Apa saja? Dirangkum dari berbagai sumber, selengkapnya berikut ini.

1. Stargazy Pie

Sekilas tidak ada yang aneh dengan pie yang berasal dari desa Cornish Mousehole, Inggris ini. Namun, alih-alih menggunakan ceri atau blueberry, pie stargazey justru menggunakan ikan mentah sebagai pugasannya.

Stargazy pie merupakan hidangan pai dengan kepala ikan yang menonjol keluar dengan posisi menghadap ke atas. Kendati terlihat anek, penduduk setempat menyukai pai ini dan menjadi makanan khas desa Cornish Mousehole.

Pada setiap 23 Desember, terdapat perayaan Tom Bawcock’s Eve di mana penginapan The Ship Inn merayakannya dengan membagikan stargazy pie raksasa secara gratis untuk pengunjung penginapan.

2. Casu Marzu

Casu marzu atau keju basi merupakan makanan unik asal Italia. Hidangan ini cocok untuk pecinta keju yang ingin merasakan sensasi keju yang berbeda dari biasanya.

Sejatinya, casu marzu merupakan keju Pecorino, namun keadaannya yang membusuk dan ditempati oleh belatunglah yang membuatnya unik.

Diketahui, casu marzu akan dihidangkan bersama dengan belatung-belatung tersebut. Sebagian besar negara melarang casu marzu untuk disantap karena dapat berakibat fatal.

3. Sup Kelelawar Buah

Makanan unik terakhir datang dari Pulau-Palau di Pasifik. Negara tropis ini memang kaya dengan flora dan faunanya, termasuk menjadi habitat bagi kelelawar buah.

Namun, apa jadinya jika kelelawar buah tersebut dijadikan bahan sup?

Sup kelelawar sempat menjadi makanan pokok masyarakat setempat. Kendati aneh, sup kelelawar memiliki sumber protein tinggi. Bagi sebagian orang, rasa sup kelelawar buah bisa menjadi perpaduan rasa yang lezat atau tidak lezat sama sekali.

4. Surströmming

Makanan asal Swedia ini disebut menjadi salah satu makanan paling bau di dunia. Tidak heran, karena surströmming merupakan ikan herring yang difermentasikan sehingga menimbulkan bau busuk.

Akibatnya, beberapa maskapai penerbangan bahkan melarang penumpangnya membawa surströmming karena karena baunya yang menyengat.

Biasanya, orang Swedia memakan surströmming dengan roti tipis atau roti gandum. Menurut mereka, surströmming memiliki rasa yang tajam, pedas, asin dan sangat asam.