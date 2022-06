JAKARTA - Skincare bukan cuma dikhususkan untuk wanita, para pria pun juga butuh. Pasalnya, perawatan kulit wajah tidak mengenal jenis kelamin.

Kulit pria dan wanita sama-sama harus dirawat agar tidak rusak, tetap ternutrisi, bebas dari masalah, dan juga terjaga kebersihannya.

Terlebih, kini sudah semakin banyak brand perawatan kulit yang mengeluarkan produk perawatan wajah khusus untuk pria.

Barata Kartasasmita selaku Managing Director of Aesthetic Clinic pun memaparkan salah satu pentingnya skin care bagi para pria.

"Ketika lo mau interview buat kerja, kan first impressione can't come twice ya, kalo tiba-tiba wajahnya ada flek, badannya putih kepalanya hitam, jerawat, pasti bisa ngaruh ke confidence juga," ucapnya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Sabtu (11/6/2022).

BACA JUGA:4 Trik Rambut Panjang Tetap Rapi dan Sehat Terawat

Namun, kata Barata, memang tak dipungkiri masih banyak pria yang ogah melakukan perawatan wajah. Salah satu alasannya, malas menggunakan sederet produk perawatan kulit alias skincare yang begitu banyak jenis dengan kegunaannya masing-masing.

Padahal, dalam merawat wajah pria hanya butuh 3 kunci skincare saja, yakni pembersih wajah, sunscreen, dan serum.

"Cleanser atau facial wash, itu fondasi utama. Sunscreen juga penting. Terakhir serum, kalau kulit kering harus didehidrasi dengan itu biar gak kering," ujar Barata. Selain menunjang kepercayaan diri, merawat kulit juga menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Sebab, jika tidak dirawat, bisa saja sewaktu-waktu kanker kulit menyerang seketika. Di sisi lain, penampilan pria yang tampak segar dan bersih pun akan membuat wanita mudah terpikat. Bagi pemula yang bingung memilih skincare yang pas untuk kulit, Barata memberikan beberapa kriteria yang harus diperhatikan saat sebelum membelinya. "Harus ternotifikasi BPOM, sertifikasi halal, no animal cruelty, kalau bisa juga yang merangkul pasar ibu-ibu hamil dan menyusui agar lebih aman. Gampang kok googling aja," tandasnya.