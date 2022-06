CINTA Laura merilis musik video terbaru dari single berjudul 'Its You'. Sudah 2 minggu yang lalu memang, tapi foto-foto Cinta di musik video tersebut baru beredar belum lama ini di Instagram.

Akun Instagram @philipekarunia ikut membagikan foto Cinta Laura di musik video tersebut. Philipe Karunia sendiri merupakan makeup artist yang dipercaya Cinta untuk mempercantik dirinya di video klip tersebut.

Terlihat di foto bagaimana Cinta Laura memamerkan aura bintangnya dengan sangat apik. Tampilannya seksi, tapi entah kenapa tidak vulgar dilihat sekalipun ia cuma pakai bra.

Di artikel ini, MNC Portal coba merangkum 4 foto seksi Cinta Laura yang hanya pakai bra di video klip tersebut. Berikut ulasan selengkapnya:

1. Shining like a goddess!

Lihat, betapa cantiknya Cinta Laura di foto ini. Ia benar-benar memperlihatkan sisi lain dari karakternya yang selama ini dikenal publik. Ini sih bukan lagi cantik, tapi cantik banget, siapa yang setuju?

Di foto ini, Cinta hanya mengenakan bra dengan tali tepat di bagian tengah dan menggantung di leher. Rok ala penari Bali Dance pun dikenakannya, pun aksen belahan tinggi di salah satu sisi kakinya. Otot perutnya keren banget!

2. Jatuh dipelukan

Nah, kalau di sini Cinta Laura memperlihatkan adegan romantis tapi tetap membuat dirinya bersinar layaknya dewi. Gladiator shoes yang dikenakannya langsung jadi statement utama pastinya. Pose pelukannya bikin salfok enggak sih?

3. Queen of sun!





Pose foto ketiga ini benar-benar tidak ada tandingannya. Cinta mengangkat tangan setengah sembari memperlihatkan otot tangan dan perutnya. Pose ini seperti ingin memberitahu kalau dia punya power besar dan energi yang tak terbatas. So gorgeous!

4. Sexy look





Cinta Laura punya segalanya dan dia paham betul bagaimana memanfaatkan kecantikan tubuhnya di depan kamera. Pose seperti ini saja entah bagaimana bisa memperlihatkan kecantikan Cinta yang luar biasa. Tatapan matanya agak chill, tapi gesture tangan dan tubuh benar-benar tak bisa dibohongi, so strong! Cinta benar-benar bersinar di foto ini.

So, itu dia 4 potret seksi Cinta Laura pakai bra putih di video musik 'Its You'. Kalau disuruh pilih, Anda paling suka foto nomor berapa?