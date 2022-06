Saat kebutuhan meningkat, maka Anda harus pandai-pandai mengatur keuangan. Salah satu cara agar tetap hemat namun tetap bisa memenuhi kebutuhan adalah dengan memanfaatkan diskon. Ya, potongan harga ini sangat membantu Anda untuk mengeluarkan uang yang lebih sedikit.

Jika Anda mencari barang-barang dengan harga diskon, AladinMall by Mister Aladin tempatnya! Ya, karena saat ini, lagi ada Promo 11 Hari Diskon Tiap Hari di mana Anda bisa mendapatkan diskon hingga 86%!

Promo ini berlangsung hingga 20 Juni 2022 mendatang. Anda bisa mendapatkan diskon hingga 86% untuk perlengkapan dapur, kamar tidur, kamar mandi, peralatan makan, hingga produk-produk furnitur untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda.

Tak usah khawatir soal keaslian produk, karena semua item yang tersedia di AladinMall by Mister Aladin dijual langsung oleh official store. Terlebih, official store ini merupakan brand terkemuka yang sudah terkenal dalam menghasilkan produk berkualitas.

Sebut saja Kintakun, Lion Star, BOLDe, Cosmos, Philips, dan masih banyak lagi! Dengan menggunakan produk yang berkualitas, tentunya masa pakai akan menjadi lebih lama, yang pada akhirnya dapat menghemat keuangan Anda.

Makanya, tunggu apa lagi! Segera borong kebutuhan Anda di AladinMall by Mister Aladin. Karena selain banyak diskon, Anda juga tidak perlu khawatir akan biaya ongkos kirim (ongkir). Ya, AladinMall by Mister Aladin memberikan free ongkir ke seluruh Indonesia!

Yuk, kunjungi website aladinmall.misteraladin.com dan segera lakukan transaksi Anda. Juga, Anda bisa download aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store untuk mengetahui promo menarik lainnya.

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

