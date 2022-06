KECANGGIHAN internet dan kecepatan informasi di dunia maya, memungkinkan kita yang hidup saat ini, bisa melihat potret kehidupan puluhan tahun yang lalu.

Salah satu contohnya, seperti tren fesyen mode era tahun 1950-an yang terungkap melalui suatu video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @missloeleire.

Video tersebut memperlihatkan tampilan tas era 1950 yang memiliki model sangat serba guna, berbeda dengan tas kekinian, tas lawas itu terlihat memiliki ruang khusus untuk menyimpan produk kecantikan yang dilengkapi dengan cermin ajaibnya.

Tas vintage tersebut berbentuk trapesium dengan desain klasik vintage warna broken white yang elegan. Sekilas, tas itu memang seperti tas mewah modern kekinian yang biasa. Namun siapa sangka, saat lipatan salah satu sisinya dibuka, tas itu seolah punya ruang khusus untuk kecantikan dan menyimpan satu set skincare yang berjajar rapi di dalamnya.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @missloeleire)

Bahkan, ada cermin persegi panjang yang bisa berdiri dengan tegap untuk berdandan. Uniknya lagi, tas itu memiliki kantong khusus meletakan satu set alat perawatan kuku untuk manicure dan pedicure. Itu baru satu sisi yang terbuka, belum lagi satu sisi lainnya. Wow, sangat unik dan serba guna!

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di linimasa sosial media, Selasa (14/6/2022) unggahan handbag era 1950-an ini sudah viral hingga mendapat sekitar 2,6 juta kali penayangan dan lebih dari 400 ribu like dari para netizen pengguna TikTok.

olom komentarnya pun dibanjiri beragam reaksi netizen mancanegara. Banyak yang terpukau melihat tas serbaguna itu, tak sedikit juga yang tertarik ingin memilikinya.

"Lebih berguna daripada tas jaman sekarang," kata its****.

"Harusnya tas harga jutaan tuh memang punya multifungsi sih. Lebih worth hehe," tulis vindy****.

"Ya Allah pengen, kok kek lucuu," seru beb****.

"When the past was more modern than the modern (Ketika masa lalu lebih modern daripada modern)," komentar dari akun mar****.

"Um why were the 50s better then now?! like bring this back (um mengapa era 50-an lebih baik dari sekarang?! suka bawa ini kembali)," kata hanc****. Heran.

"This bag is 100 percent wayyy better than any of those expensive name brand ones! (tas ini jauh lebih baik daripada tas bermerek mahal lainnya!)," tambah iren****.