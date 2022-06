KIM Kardashian sempat membuat publik tercengang pada gelaran Met Gala 2022 beberapa waktu lalu, karena hadir dengan mengenakan gaun seksi ikonik milik Marilyn Monroe.

Gaun ikonik tersebut adalah gaun yang dipakai Marilyn Monroe saat tampil menyanyikan lagu “Happy Birthday, Mr. President” kepada Presiden John F. Kennedy tahun 1962.

Kim kala itu menyebut dirinya rela turun berat badan hingga 7,2kilogram agar gaun tersebut muat dipakaikan ke tubuhnya yang sintal dan bervolume. Tak hanya itu, saat diwawancara Vogue, Kim juga membeberkan ia rela tidak makan, tidak duduk dan tidak memakai body makeup seperti yang ia kenakan pada biasanya demi gaun termahal di dunia tersebut.

Nah, pada Senin 13 Juni lalu akun Twitter resmi Pop Culture mengunggah dua foto gaun yang disejajarkan berdampingan. Diduga, foto itu adalah foto gaun sebelum dan sesudah dipakai Kim ke Met Gala. Terlihat di foto “sesudah”, menunjukkan tanda-tanda kain yang meregang hampir sobekl dan taburan kristal yang hilang, terutama di sekitar penutup belakang gaun tersebut.

Para netizen yang melihat pun langsung menyayangkan gaun ikonik dan bersejarah itu kini telah rusak.

“Kim seharusnya tidak pernah mengenakan gaun itu sejak awal. Maksud saya ya, bagus untuk memberi penghormatan kepada Marilyn tetapi dia bisa membuat gaun baru dan direplikasi. Ini adalah artefak yang tak lekang oleh waktu dan ikonik yang telah hancur," tulis seorang netizen Twitter.

"Serahkan pada Kim untuk menghancurkan karya seni yang bersejarah," kata netizen yang lain.

“Selamat kepada Met Gala karena telah menunjukkan contoh nyata mengapa departemen konservasi seperti Costume Institute itu memang diperlukan untuk pakaian yang punya nilai sejarah,” timpal warganet lainnya.

Sementara itu, pihak Museum Ripley’s Believe It Or Not!, sebagai pihak yang meminjamkan gaun tersebut kepada Kim sebelumnya sudah mengatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah kemungkinan kerusakan pada gaun.

Terkait dugaan rusaknya gaun Happy Birthday, Mr. President milik Marilyn Monroe ini sendiri, hingga berita ini dilansir, pihak Museum Ripley’s Believe It Or Not belum memberikan komentarnya. Demikian sebagaimana dilansir dari Page Six, Selasa (14/6/2022).