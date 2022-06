SIDANG putusan Pengadilan Tinggi Banten menetapkan suami Citra Kirana, Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari putri Wenny Ariani. Sama-sama menjadi seorang ibu dan berada di kehidupan sang aktor, penampilan Wenny dan Citra pun kini tak lepas dari sorotan publik.

Keduanya kerap dibandingkan, tak sedikit pula yang terpesona melihat paras cantik mereka. Nah, di sini MNC Portal coba merangkum beberapa gaya Citra dan Wenny yang ternyata punya kesamaan. Ya, walau secara total look keduanya memang berbeda. Citra Kirana mengenakan hijab, sementara Wenny punya pesonanya sendiri dengan rambut pendeknya. Dihimpun dari Instagram pribadi keduanya, Jumat (3/6/2022), simak selengkapnya berikut ini!

1. Pose topang dagu di mobil

Citra Kirana dan Wenny Ariani sering mengambil potret selfie di dalam mobil. Di potret pertama ini keduanya kompak berpose menopang dagu dengan manja sambil melemparkan senyum yang manis ke kamera.

Mereka juga memakai kaus berwarna putih yang senada. Bedanya, Citra Kirana membalutnya dengan blazer hijau sage yang selaras dengan hijabnya. Keduanya terlihat begitu memesona kan?

BACA JUGA :Â 5 Inspirasi Baju Lebaran ala Citra Kirana, Stylish Banget!

2. Selfie manja di mobil

Masih berpose di dalam mobil, kali ini diambil dari angle selfie yang berbeda. Ya, keduanya sama-sama memperlihatkan sabuk pengamannya di potret ini. Wenny masih dengan kaus putihnya, sementara Citra memadukannya dengan kaus light grey yang oversize agar lebih modis.

Lipstik keduanya pun terlihat hampir mirip di sini, pink pekat yang cantik membuat wajah keduanya tampak lebih fresh. Dengan bulu mata lentik serta alis yang on fleek, pesona Citra dan Wenny pun semakin terpancar sempurna. Sama-sama cantik ya!

BACA JUGA :Â Rajin Olahraga, Ini Kiat Citra Kirana agar Rambut Sehat Tertutup Hijab

3. Pose OOTD

Pose Outfit of The Day alias OOTD Citra Kirana dan Wenny Ariani pun memiliki kesamaan dengan memasukkan tangan ke dalam kantong celana sambil melemparkan senyum manis yang lebar. Citra Kirana tampil lebih stunning di sini, memadukan cardigan Balenciaga putih dengan high waist pink yang mencolok. Tak lupa, aktris yang akrab disapa Ciki ini juga menenteng tas Hermes pink dan high heels berwarna senada. Dengan pulasan makeup simple look dan lipstik pink, Citra Kirana terlihat begitu menawan.

Sementara itu, Wenny tampil lebih simpel dengan jumpsuit hitamnya. Dia juga memadukan outfitnya dengan sepatu coklat muda untuk memberi kesan kasual yang elegan. Wajahnya pun dipulas dengan makeup simple look dan lipstik merah merona agar lebih maksimal. Dengan rambut pendek berponinya, Wenny terlihat begitu memesona.

4. Pose kompak bersama anak

Citra Kirana dan Wenny Ariani juga sering tampil kompak bersama buah hatinya. Di potret ini, Ciki dan baby Athar mengenakan busana berwarna senada, yakni biru muda dengan motif warna-warni yang ceria. Sementara Wenny dan Kekey kompak menyilangkan ibu jari dan telunjuk alias pose saranghae yang digunakan sebagai ungkapan 'cinta' atau 'hati yang besar' di kalangan Kpopers. Dua ibu dan anak itu juga berpose kompak, melemparkan senyum lebar yang begitu menggemaskan. Cute! 5. Pose bersama kerabat

Terakhir, ada pose bersama para kerabat. Citra Kirana dan Wenny Ariani punya gaya andalan, yakni menopang dagu sambil melemparkan senyum yang lebar. Aura kecantikan keduanya pun semakin terpancar. Jadi, siapa yang paling kece menurut Anda?