KIM Kardashian tampil mengejutkan publik pada Met Gala silam. Pasalnya, dia tampil menggunakan gaun legendaris milik Marilyn Monroe. Aksinya itu tentu saja mendapat kecaman dari berbagai pihak, lantaran gaun tersebut terlalu bersejarah dan memang sudah tua.

Kehawatiran itu pun benar terjadi, lantaran menurut seorang pengamat, gaun yang dikenakan Kim Kardashian di Met Gala 2022 mengalami kerusakan. Hal itu terlihat setelah akun Instagram Marilyn Monroe Collection memposting foto baru yang menunjukkan gaun cantik yang dikenakan Monroe untuk menyanyikan "Happy Birthday Mr. President" pada tahun 1962 kepada Presiden John F. Kennedy saat itu.

Dikutip Antara dari New York Post, gaun itu tampaknya kehilangan beberapa kristal. Selain itu, ada juga beberapa kristal yang copot dan menggantung pada seutas benang.

Kardashian sendiri memang tidak membuat perubahan apapun pada gaun itu, dan sebagai gantinya mengubah dirinya sendiri. Kim Kardashian melakukan diet mati-matian agar terlihat sempurna dengan dress tersebut.

Sebab, saat dress pertama kali datang ke hadapannya, tubuh Kim yang bohai terlalu besar untuk dress itu. Dia mengakui bahwa telah menurunkan berat badan hingga lebih dari 7 kg dalam tiga minggu untuk bisa "pas" mengenakan dalam gaun itu.

Kim Kardashian akhirnya bisa mengenakan gaun tersebut, tetapi dikabarkan tidak bisa membuka resletingnya. "Saya mencobanya dan itu tidak pas untuk saya," kenang Kardashian di karpet merah saat dia menceritakan kembali kisah pemasangan pertamanya.

β€œItu adalah sebuah tantangan. Itu seperti sebuah peran, saya bertekad untuk menyesuaikan diri di dalamnya," kata dia.

Sekadar informasi, pada 2016, Ripley's Believe It or Not! Museum di Orlando membeli gaun itu seharga USD4,8 juta. Ripley mengatakan kepada The Post bahwa gaun itu adalah "gaun termahal di dunia" yang pernah dijual di lelang. Gaun itu sekarang bernilai lebih dari USD10 juta.

Kim Kardashian hanya mengenakan artefak Monroe selama beberapa menit. Dia mengenakan gaun di ruang ganti dekat karpet Met Gala dan berganti menjadi gaun replika segera setelah dia menaiki tangga.

Beberapa ahli dan kolektor sebelumnya "menyerang" Kardashian karena mengenakan pakaian berusia 60 tahun, mengatakan kepada The Post bahwa pakaian itu "sangat rapuh" dan bahwa "apapun bisa terjadi padanya".

Seorang ahli juga menyarankan kepada The Post bahwa "keringat, parfum, dan riasan" bisa masuk ke gaun itu dan menyebabkan "kerusakan dan noda yang tak terhitung," meskipun Kardashian dilaporkan bebas riasan ke acara tersebut.

Seorang perwakilan Ripley juga mengatakan kepada The Post bulan lalu bahwa dia menunjukkan rasa hormat tertinggi untuk pakaian itu, menambahkan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada gaun tersebut.