NAMA Rahayu Saraswati sempat digembor-gembor akan dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Wamenkop UKM) oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga pelantikan berlangsung, tak ada nama Rahayu yang muncul.

Keponakan Prabowo Subianto ini sebelumnya merupakan anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Gerindra. Wanita yang akrab disapa Sara ini juga pernah maju dalam Pilkada Tangerang Selatan berpasangan dengan Muhammad, namun harus kalah dari pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga.

Selama menjadi anggota legislatif Sara banyak memperjuangkan perempuan dan anak serta memerangi perdagangan orang. Tapi sebelum terjun ke dunia politik, Rahayu Saraswati pun sudah dikenal sebagai aktris sekaligus presenter cantik Tanah Air.

Sara pernah membintangi film trilogi Merah Putih, Dream Obama, dan Gunung Emas Almayer. Ia bahkan mendapat banyak penghargaan, mulai dari Best Actress di Bali International Film Festival hingga One of Indonesia's 99 most Inspiring Women oleh Globe Asia. Lantas, seperti apa sosok Sara ini? Dihimpun dari Instagram @rahayusaraswati, Rabu (15/6/2022), yuk intip potretnya!

1. Senyum manis memesona





Rahayu Saraswati memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Aura positif yang terpancar dari senyumnya yang sumringah seolah membawa kebahagiaan bagi siapapun yang memandangnya. Agar lebih memesona, wajah Sara pun dipercantik dengan pulasan makeup flawless look oleh tangan ajaib Make Up Artist Ferista Dian. Sementara rambutnya ditata rapi dengan juntaian poni menyamping sebagai pemanisnya. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Rahayu Saraswati sukses membuat netizen terpana! "Cantik sekali nanda," tulis tjip****.

2. Cantik natural





Kecantikan Rahayu Saraswati memang natural. Tanpa polesan makeup pun wajahnya tetap cantik memesona. Tak hanya soal kecantikan, Sara pun turut memerhatikan kesehatan tubuhnya. Di Instagram, ia terlihat rutin melakukan olahraga, salah satunya saat mengambil potret selfie ini. Keringat hasil membakar lemak tampak begitu membanjiri tubuhnya. Tak heran jika ia selalu terlihat segar dan bugar di usianya yang sudah menginjak 36 tahun!

3. Selfie sebelum berenang





Rahayu Saraswati memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose selfie sebelum berenang dengan sematan bunga kamboja yang indah di telinganya. Aura kebahagiaan begitu terpancar dari senyumnya yang sumringah. Dalam keterangan, dia pun tampak kegirangan bisa berendam santai dan memanjakan diri dengan teriknya matahari. "FINALLY!!! Mama bisa dapet Vitamin Sun and water," tulisnya.

4. Selfie gemas bareng kucing

Kalau ini potret selfie Rahayu Saraswati bersama kucing kesayangannya. Sara memasang ekspresi duck face dengan memanyunkan bibir sambil melotot dan memeluk erat kucingnya. Nampaknya wanita kelahiran 27 Januari 1986 ini merasa sangat gemas dengan kucing mungilnya itu. Tapi, sepertinya kelucuan kucing itu terkalahkan dengan ekspresi duck face menggemaskan ala Sara, ya! 5. Anggun berbalut kebaya

Di Hari Kartini pada 21 April 2022 lalu, Rahayu Saraswati turut merayakannya. Dia mengunggah potret dalam balutan kebaya pink polos yang dipadukan dengan jarik nusantara. Rambutnya pun disanggul rapi dengan pulasan makeup simple look yang apik. Sunggung anggun nan elegan bak Kartini Masa Kini. Apalagi Sara melemparkan senyum manisnya dengan lebar. Sambil berpose duduk cantik bersama wayang khas Indonesia, Rahayu Saraswati tampak begitu menawan. "Manis bngt sih ibu sara. Muka nya Jawa bngt," tulis alif****. "Kartini Masa Kini," tulis hana****. "Kartini di mata saya adalah Mba Rahayu saat ini," tulis aly****. 6. Cantik dalam balutan batik

Rahayu Saraswati memang sangat mencintai sekaligus mendukung produk-produk dalam negeri. Kali ini, dia memakai dress hitam yang dibalut dengan outer batik. Ya, gayanya memang terkesan simpel. Namun, tetap cantik dan menawan, bukan? Apalagi rambutnya dikuncir rapi seperti ini. Parasnya yang cantik pun jadi semakin terpampang! "Gorjesss.... queeen," tulis jvn****.