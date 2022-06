7 POTRET Mutiara Dhanisa berikut ini bakal bikin Anda kepincut dengan pesonanya. Mutiara Dhanisa adalah mantan pramugari yang kini menjadi selebgram sekaligus asisten pribadi ke-40 Hotman Paris.

Dia sempat viral usai goyangan mautnya di TikTok tersebar di media sosial. Kala itu Mutiara memakai bodycon dress ketat bernuansa bunga-bunga, yang membuat lekuk tubuhnya terlihat. Dengan heboh, dia bergoyang dari berbagai sisi, goyang dari samping, goyang hadap depan. Pokoknya goyangannya maut!

Tapi sebelum dari itu, Mutiara memang sudah wara-wiri di YouTube dan beberapa acara TV, bahkan mendapat banyak tawaran menjadi host, salah satunya di acara Hotman Paris. Tak ayal, pesona mantan pramugari ini memang tak kaleng-kaleng.

Dengan paras cantik khas gadis Bandung dan tubuhnya yang semampai, Mutiara Dhanisa seolah punya daya magnet tersendiri, terutama bagi para pria. Terlebih aspri Hotman Paris ini juga punya aura keseksian yang begitu memikat hati. Seperti apa sosoknya? Dihimpun dari Instagram pribadinya, Rabu (15/6/2022), intip potretnya berikut ini!

1. Senyum manis memesona

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Mutiara Dhanisa memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Dia tampil elegan mengenakan sleeveless top hitam dengan aksen resleting di bagian samping dan highwaist hitam. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan styling wavy blow yang indah agar gayanya lebih maksimal. Sementara itu, wajahnya dipulas cantik dengan makeup simple look dan lipstik pink nude. Sambil tersenyum manis dan menoleh manja ke arah kamera, Mutiara Dhanisa sukses bikin netizen terkesima.

2. Stunning pakai dress kuning

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Mutiara Dhanisa tampil stunning mengenakan sleeveless dress warna kuning dengan aksen pita yang manis di bagian dada. Ya, model neckline dress yang sangat rendah ini memang membuat aura keseksiannya begitu menggelegar. Terlebih, belahan dada Mutiara turut tersorot dalam balutan dress cerah itu. Bagian roknya pun tersingkap, membuat paha mulusnya turut terpampang di kamera. Dengan geraian rambutnya yang panjang, aura keseksian Mutiara pun semakin terpancar!

Tak ketinggalan, Mutiara juga merias wajahnya dengan makeup simple look dan lipstik merah merona. Rambutnya pun dipercantik dengan aksesori bandana bermotif warna kuning membuatnya semakin stunning. Sambil berpose tersenyum dan mengangkat gelas minumannya, Mutiara Dhanisa tampak begitu memesona.

3. Seksi pakai hot pants

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Mutiara Dhanisa kali ini tampil lebih santai mengenakan kaus putih bergambar dan hot pants ripped jeans yang super pendek. Ya, kesan seksi pun mencuat karena kaki mulusnya yang jenjang langsung tersorot di kamera. Terlebih, Mutiara berpose sambil selonjoran dan memainkan rambutnya yang indah. Dengan tatapan matanya yang tajam, Mutiara sukses menghipnotis pandangan publik. "Masya Allah... Sungguh indah ciptaan mu ya Allah," tulis to.d****.

4. Potret bersama bos besar

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Tak ketinggalan, Mutiara Dhanisa pun mengabadikan momen bersama bos besar Hotman Paris. Dia tampil simpel memadukan tank top hijau cerah dengan celana putih beraksen rebel di ujung kaki. Warna cerah yang mencolok itu membuat penampilannya sangat eye catching. Terlebih tank top itu sangat ketat menampilkan lekuk tubuhnya. Agar lebih modis, Mutiara juga memakai sneakers hitam dengan top line hijau. Sementara itu rambutnya yang bergelombang dibiarkan tergerai, membuat pesonanya semakin bertambah. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Mutiara Dhanisa sukses bikin netizen terpana!

5. Selfie saat masih menjadi pramugari

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Ini adalah potret Mutiara Dhanisa ketika masih menjadi pramugari. Wajahnya memang begitu cantik, memiliki hidung mancung dan mata sayu yang indah. Ditambah lagi dengan polesan makeup simple look dengan alis yang on fleek dan eyelash extension yang on point. Senyumnya pun sangat manis ketika tersungging lebar seperti ini. Dengan sanggulan khas pramugari, pesona kecantikan Mutiara Dhanisa pun semakin berseri. So pretty!

6. Cantik berbalut dress floral

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Kali ini Mutiara Dhanisa berpose dengan bunga warna-warni yang begitu cantik. Tapi sepertinya kecantikan bunga-bunga itu terkalahkan dengan pesona seorang Mutiara Dhanisa. Dalam balutan mini dress floral bernuansa pink dan stiletto pink, aspri ke-40 Hotman Paris itu terlihat sangat seksi. Ya, itu karena paha mulus dan kakinya yang jenjang terpampang nyata di kamera. Apalagi rambutnya yang 'badai' dibiarkan tergerai seperti ini. Dengan ekspresi garang dan tatapan matanya yang tajam, Mutiara Dhanisa tampak begitu menawan. "Kembaanggg bandung ni boss, senggol donggg," tulis zigi****."Kembang desa sepertinya," tulis xcu****. "Kembang menawan," tulis aros****.

7. Sexy bodycon dress

(7 Potret Mutiara Dhanisa, Foto: @mutiaradhanisa/Instagram)

Mutiara Dhanisa memang tak pernah gagal bikin netizen terpana. Di potret yang terakhir ini, dia tampil begitu seksi memamerkan lekuk tubuhnya dalam balutan bodycon dress kuning cerah yang ketat. Ya, pengambilan angle foto menyamping ini memang membuat body aduhai Mutiara terpampang nyata di kamera. Aura keseksiannya semakin membara kala rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai dengan styling wavy blow yang bergelombang. Dengan tatapan matanya yang tajam, Mutiara Dhanisa tampak begitu menggoda. So sexy!

"Bidadari tanpa sayap," tulis pano****.

"Koneng mempesona," tulis ubay****.

"Subahanaulah kakak cantik bgt," tulis guna****.