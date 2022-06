SEJAK debut Jisoo BLACKPINK memang sudah mencuri perhatian publik dan penggemar dengan kecantikan visualnya yang alami.

Tidak heran, visual menawan ini juga jadi salah satu aset dari Jisoo sebagai idol papan atas dan brand ambassador dari banyak merek besar dunia.

Memiliki wajah cantik mulus alami, tak heran memang Jisoo percaya diri menampilkan potret wajah polosnya tanpa pulasan riasan aneka produk makeup. Contohnya saat jalan-jalan di Madrid, Spanyol baru-baru ini.

Melalui akun Instagram pribadinya, Jisoo mengunggah beberapa video dan foto dirinya saat asik jalan-jalan santai di taman. Jisoo tampil cantik dan simpel dalam balutan one piece mini dress hitam model sleveeless.

(Foto: Tangkapan layar Instagram @sooyaaa__)

Melihat foto yang Jisoo unggah, para netizen menyadari jika Jisoo ternyata tidak mengenakan makeup sama sekali di wajah cantiknya, alias tampil polos bare face.

Tidak cukup hanya lewat foto, Jisoo juga percaya diri mengunggah video pendek yang memperlihatkan wajah polos tanpa makeupnya diperbesar dari jarak dekat. Terlihat, visual wajah pelantun hits How You Like That tersebut tampak segar dan muda bak anak sekolah, meski sebetulnya Jisoo sendiri sudah berusia 27 tahun.

(Foto: Tangkapan layar Instagram @sooyaaa__)

Kolase foto Jisoo asik jalan-jalan santai di Madrid tanpa pakai makeup ini pun, terpantau mendapat l lebih dari 5,5 juta like dari para netizen pengguna Instagram, mengutip Koreaboo, Rabu (15/6/2022)

Well, sebetulnya ini bukan kali pertama Jisoo membuat penggemar terpukau dengan kecantikan bare face miliknya. Pada Februari lalu, bahkan gadis kelahiran 3 Januari 1995 itu mengunggah foto wajah polosnya saat baru saja bangun tidur.