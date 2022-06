PENAMPILAN Nia Ramadhani kembali mencuri perhatian netizen di Instagram. Kali ini, ibu tiga anak tersebut tampil kece saat berolahraga.

Nia Ramadhani belakangan ini memang terlihat rajin berolahraga. Terbaru, istri Ardi Bakrie lari di Gelora Bung Karno (GBK) seorang diri!

"Its a start.. pertama kali nyobain lari di GBK.. Tadinya sendiri untung @jasmine_bergmann dateng at least 2k terakhir ada temen..❤️," ungkap Nia dalam caption unggahan fotonya.

Nia sendiri tampil kece dengan padu padan outfit warna cerah dan kontras. Dia mengenakan tanktop olaharaga warna hijau neon dan celana pendek pink neon.

Untuk alas kaki, artis cantik berusia 32 tahun itu memakai sneakers warna putih. Gaya Nia pun menjadi semakin stylish dan kekinian bak ABG.

Di foto lain, Nia Ramadhani juga sempat selfie memperlihatkan wajahnya yang lelah sehabis lari. Meski begitu, Nia tetap cantik dengan gaya rambutnya yang dikuncir.

Unggahan fotonya pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Selain cantik, netizen menilai Nia terlihat lebih segar setelah rajin berolahraga.

"❤️❤️❤️❤️sehat sll..syanntiikk..❤️❤️❤️❤️," ujar @dedekust***

"Alhamdulillah kk nia sdh brubah positif lg...mukany udh gk kyk dulu...udh kliatan seger👏👏," ungkap @astuty***

"❤️😍😍❤️ mau donk ketemu di GBK sama mommy cantikk body goals😍😍😍," kata @asih_a***

"Masya Allah cantik bgt❤️❤️❤️," puji @izsy***

"Fresh..cantikk❤️❤️," tutur @raihan1***

(hel)