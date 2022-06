NAMA Jaja Santiago memang dikenal di kalangan pencinta Voli. Pasalnya, dia didaulat sebagai pemain blocker Filipina terbaik. Bahkan dia mendapat penghargaan sebagai Best Blocker dalam ajang 2021–22 V.League Division 1 Women's.

Tak hanya itu, Jaja Santiago juga mendapat tiga penghargaan sekaligus di UAAP Season 79, yakni Best Attacker, Best Scorer, sekaligus Best Blocker. Bakatnya dalam bermain voli memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Jaja Santiago pun turut mencuri perhatian. Terlebih, dia memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, mencapai hampir 2 meter, tepatnya 195 cm. Tak ayal jika Jaja selalu menjadi sorotan di lapangan. Seperti apa sosoknya? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @alyjasantiago3.

Senyum manis memesona

(Jaja Santiago/Instagram)

Atlet voli Jaja Santiago memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Dengan hidung mancung dan paras cantik khas Asia, Jaja Santiago memang punya daya pikat tersendiri dibandingkan atlet lainnya. Didukung postur tubuh yang cukup tinggi, penampilan Jaja pun selalu ciamik di berbagai kesempatan.

Dalam balutan outfit one piece yang simpel seperti ini pun pesonanya sudah terpancar. Apalagi dengan tatanan rambut berponi seperti ini. Dengan senyuman unjuk giginya yang lebar, Jaja Santiago sukses membuat netizen dimabuk kepayang!

Topang dagu

(Jaja Santiago/Instagram)

Atlet voli Jaja Santiago kali ini berpose duduk mengangkat satu kaki sambil menopang manja dagunya. Dia sengaja memasang ekspresi yang tampak kusut sambil candid, namun justru membuatnya terlihat begitu cantik. Apalagi rambutnya yang pendek itu dibiarkan tergerai menyamping, memperlihatkan garis rahangnya. Dalam balutan outfit putih yang cerah, pesona kecantikan Jaja pun semakin terpancar. "Lucu banget nmn idol jaja," tulis delm****.

Sexy bikini (Jaja Santiago/Instagram) Bermain ke pantai, atlet voli Jaja Santiago tampil seksi hanya berbalut bikini kuning dan thong biru. Ya, kulit mulus dan tubuhnya yang semampai pun langsung terekspos di kamera. Terlebih pengambilan angle foto dari belakang ini juga memperlihatkan punggung indahnya, tak terkecuali pahanya. Dengan rambut basah yang tertiup angin, aura keseksian Jaja pun semakin menyala. Apalagi bibirnya dipulas dengan lipstik pink. Dengan lirikan matanya yang begitu tajam, Jaja Santiago sukses menghipnotis pandangan publik! Simple outfit (Jaja Santiago/Instagram) Memiliki paras cantik, tak heran jika atlet voli Jaja Santiago kerap mendapat tawaran untuk jadi bintang iklan. Salah satunya iklan mobil ini. Dia tampil simpel mengenakan crop tank top putih dan celana hitam, lengkap dengan scarf bernuansa biru di leher sebagai pemanisnya. Meski terlihat simpel, tapi pesona kecantikan Jaja tetap saja memikat hati para pria. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Jaja pun semakin bertambah. "Cantik banget," kata itsm****. Beautiful in white (Jaja Santiago/Instagram) Jaja Santiago tampil cantik dalam balutan balloon sleeve mini dress putih beraksen ruffle. Dia memadukan outfitnya dengan flat sandals putih agar lebih nyaman dan tetap serasi dengan outfitnya. Ya, warna outfit yang cerah ini membuat pesona kecantikan Jaja tampak begitu berseri. Apalagi sambil melemparkan senyum manis seperti ini. Dia memang tak pernah gagal membuat netizen terpana. "Jaja you look fantastic," kata abang****. Jumpsuit jeans (Jaja Santiago/Instagram) Jaja Santiago kali ini tampil kasual memadukan kaus putih polos dengan jumpsuit jeans, membuat tubuhnya tampak begitu jenjang di kamera. Soal alas kaki, dia memilih sneakers merah putih agar penampilannya tetap eye catching saat berjalan-jalan. Tak lupa, masker peach serta kacamata gaya pun turut dipakai sebagai pelengkap. Sambil menenteng kamera andalannya, Jaja tampaknya sudah sangat siap bernarsis ria sambil menikmati pemandangan. Ya, meski wajahnya tertutup masker, tapi terlihat jelas dari matanya jika dia sedang tersenyum manis di balik maskernya. Cute!