PUTRI Marino atau dikenal sebagai pemeran Kinan dalam serial Layangan Putus merambah rasa ke dunia fesyen. Istri Chicco Jerikho ini diajak kolaborasi dengan brand lokal kecintaan perempuan Tanah Air.

Membawa koleksi #THISISME, Putri Marino mengenalkan kembali style vintage. Ia menampilkan mood modern vintage yang didominasi warna earth tone dengan ragam produk dari sweater, cardigan, hingga dress.

(Putri Marino (Foto: Instagram/@putrimarino)

Pada koleksi pertama yang dirilis 10 Mei 2022 lalu, dalam kolaborasinya dengan This Is April, Putri Marino menampilkan cerita perjalanan mengawali karier, mengalami kegagalan hingga bangkit untuk berkarya, hingga membangun rumah tangga menjadi seorang istri dan ibu.

Terbaru, pada 6 Juni 2022 lalu, Putri Marino kembali menampilkan mood yang lebih simple dan modern. Didominasi dengan outfit warna monokrom dalam ragam gaya dari blazer, vest, cutout sweater hingga parka outer yang menggambarkan sosok perempuan yang kuat, berani dan percaya diri.

(Putri Marino (Foto: Instagram/@putrimarino)

Terkesan dengan style ini, Putri Marino mengungkap rasa bangga dan kecintaannya terhadap fashion. Ia juga mengajak perempuan menikmati proses hidupnya.

“I’m so excited. Aku bisa menjadi bagian untuk mendukung para perempuan melewati proses hidup mereka," ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Di mata Putri Marino, perempuan harus percaya diri dalam berpenampilan. Apalagi kini banyak busana kasual maupun formal untuk wanita dnegan berbagay gaya.

"Kita sebagai perempuan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan semua proses hidup, kegagalan dan bangkit. Tetap berjalan, berjalan & bermimpi. I can do it, so you can do it! Trust me”," pungkasnya.

