PESONA Rossa tampaknya tak pernah luntur termakan waktu. Dia seakan tidak pernah terlihat menua, meski kini usianya sudah berkepala empat. Bahkan, dia justru terlihat semakin cantik nan memesona.

Seperti penampilannya saat berlibur di Malaysia. Pelantun Ayat-Ayat Cinta itu tampil modis mengenakan busana nuansa monokrom yang kekinian bak anak remaja. Dengan senyuman manisnya yang sumringah, aura kebahagiaan begitu terpancar dari raut wajah janda satu anak itu.

"It’s good to be back in KL," tulisnya dalam keterangan, dikutip Kamis (16/6/2022).

Sebenarnya outfitnya cukup simpel, hanya memadukan turtleneck long sleeve garis-garis warna hitam putih dengan A-line skirt putih yang bergambar. Untuk alas kakinya, dia memilih sneakers putih bergaya kasual yang tetap elegan meski terkesan simpel.

BACA JUGA :Β Rossa Mengaku Sahabatan dengan Afgan, Netizen Tidak Percaya: Mata dan Gestur Tubuh Enggak Bisa Bohong

Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik berwarna nude. Sementara rambut pendeknya dibiarkan terurai berantakan, membuat pesona kecantikannya semakin tak terbantahkan.

BACA JUGA :Β 5 Potret Malika Bestari yang Disebut Pacar Baru Afgan, Rossa Ngaku Selama Ini Hanya Sahabatan

Dipadukan dengan hand bag hitam Coperni yang fancy, gaya Rossa pun semakin classy. Rossa tak terlihat seperti wanita 43 tahun di potret ini, postur tubuhnya masih sangat fit bak anak muda. Apalagi posenya sambil tersenyum lebar hingga matanya menyipit seperti ini. Cute!

Setelah MNC Portal telusuri, rupanya rok mekar dan tas oval dengan desain yang unik itu dibanderol harga yang cukup fantastis, loh. Melansir situs Endource, Rossa mengenakan Signaux Printed Cotton-Jersey Midi Skirt dari rumah mode Prada yang harganya ditaksir 1,170 poundsterling atau setara dengan Rp31,270 juta. Rok itu bahkan didesain khusus untuk Spring/Summer '21. Memang tak kaleng-kaleng gaya Diva Indonesia yang satu ini!

Tak kalah mencengangkan, tas hitam mungil yang ditenteng Rossa pun ditaksir 660 USD atau Rp9,795 juta. Tas itu adalah Mini Cross Body Swipe Bag dari rumah mode Coperni. Melansir situs resminya, tas mungil itu terinspirasi dari ikon 'swipe to unlock' pada iPhone. Wah, unik banget ya. Tak heran jika harganya pun nyaris Rp10 juta. Jika ditotal, dua fashion item itu sudah mencapai Rp41,065 juta! Itu belum termasuk baju dan sneakers fancy-nya. Tentu saja penampilan modis yang minimalis ala Rossa itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat gayanya, tak sedikit pula yang menyebutnya bak anak muda. "Loh ko imut imut bangetttt... geulis pisaaaaan ABG," tulis ita****. "Cantiiiknya cantiknya aku tergila gilaa, cantiik bangett tetap Slaayy dan anggunlyy yaak miii," tulis call****. "MasyaAllah, cantik nya mbak oca, awet muda," tulis angel****. "Ya Alloh tth @itsrossa910 meni imut geulis awet muda msh kayak anak SMP," tulis yuni****. "Cantik banget teh.. kayak ank SMA," tulis mila****. "Ya ampun kaya anak SMP 😍, cantikkkk," tulis glady**** "Teh Ocha memang paling tahu apa yang mesti dikenakan. Auranya selalu keluar belum ada yang ngalahin. Kepribadiannya melekat dalam gaun yang dikenakan. Serasi gak ada yang ngalahin," tulis darn****.