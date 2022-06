BELAKANGAN ini ramai isu dugaan bahwa gaun ikonik Happy Birthday Mr. President milik Marilyn Monroe, rusak setelah dikenakan oleh Kim Kardashian untuk hadir di Met Gala 2022.

Dari foto yang wara-wiri di linimasa jagat maya, terlihat gaun seksi Marilyn Monroe tersebut tampak hampir sobek di bagian belakang dan ada beberapa butir kristal yang tidak lagi berada di tempat yang sebelumnya.

Merespon isu kerusakan gaun ikonik bersejarah tersebut, akhirnya pihak Museum Ripley’s Believe It or Not! sebagai pihak yang menyimpan dan meminjamkan gaun tersebut angkat bicara. Lewat pernyataan resminya, pihak museum menegaskan kalau Kim Kardashian tidak melakukan kerusakan apa pun pada gaun Marilyn Monroe ketika dipakai sebentar berpose di karpet merah Met Gala 2022.

“Dari saat Kim memakainya sampai ketika dikembalikan, dress masih dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya,” ujar Amanda Joiner, VP of Publishing and Licensing Museum Ripley’s Believe It or Not!, dikutip Page Six, Jumat (17/6/2022).





(Foto: Instagram @ripleysbelieveitornot)

Pihak museum juga membantah tudingan kalau Kim sengaja membayar, demi bisa mengenakan gaun tersebut. Alih-alih membayar, pihak museum menyebut justru mantan istri Kanye West itu memberikan donasi untuk dua program amal di area Orlando atas nama Museum Ripley's Believe It or Not! Gaun seksi dan mewah bertabur kristal itu pun, diketahui akan terus dipamerkan di Museum Ripley's Believe It or Not! Hollywood sepanjang musim gugur tahun ini.