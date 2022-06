SELAIN berolahraga, umumnya orang-orang juga mengonsumsi suplemen sebagai penunjang kesehatan. Bukan tanpa alasan memang, menurut beberapa penelitian, suplemen memang memiliki beberapa fungsi yang baik untuk tubuh.

Suplemen dapat merupakan produk-produk yang mengandung satu atau lebih nutrien vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan serat. Selain itu, suplemen juga dapat berupa produk-produk alami berupa herba ataupun bahan alami non tumbuhan, misalnya yang didapatkan dari hewan.

Suplemen sendiri ada yang dikemas dalam bentuk tablet, kaplet, pil, kapsul lunak, maupun cairan. Lalu apa sih manfaatnya bagi kesehatan? Yuk cek beberapa manfaat suplemen bagi tubuh yang penting untuk Anda ketahui di bawah ini.

1. Mengoptimalkan daya ingat: Suplemen makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin B kompleks dikenal akan sifat antioksidannya. Hal ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak secara keseluruhan, termasuk daya ingat. Satu studi menyebutkan bahwa vitamin C memiliki sifat protektif alami yang dapat melindungi bagian otak dari risiko kerusakan dan hilangnya daya ingat. Selain itu, vitamin ini juga dapat melindungi otak dari radikal bebas, hingga mencegah penyakit Alzheimer. Vitamin C pun diklaim mampu meningkatkan daya konsentrasi dan kemampuan kognitif. Sedangkan, untuk vitamin B kompleks berperan dalam merangsang produksi myelin, yaitu zat lemak yang melapisi dan melindungi serabut saraf otak, serta sumsum tulang belakang. Myelin berguna untuk meningkatkan daya ingat, sekaligus menurunkan risiko penurunan fungsi mental.

2. Mengurangi rasa lelah: Suplemen dengan kandungan vitamin B kompleks punya peran penting dalam membantu proses metabolisme. Dengan mengonsumsi suplemen makanan kaya akan vitamin ini, rasa lelah berlebihan bisa diminimalisir. Dengan demikian, aktivitas sehari-hari pun tidak akan terganggu, dan kita bisa makin aktif serta produktif.

3. Mengurangi risiko penyakit jantung: Selain tinggi antioksidan, suplemen dengan kandungan vitamin C dan vitamin B kompleks dapat bantu melindungi risiko penyakit jantung. Keduanya bisa membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, hal tersebut merupakan penyebab utama penyakit jantung, yaitu atherosclerosis. Dalam kasus tersebut, vitamin C dan vitamin B kompleks berperan sebagai agen pencegahan terhadap penyakit terkait kardiovaskular. Selain itu, risiko penggumpalan dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung juga akan berkurang. 4. Mengoptimalkan proses metabolisme tubuh: Dalam multivitamin yang mengandung vitamin B kompleks, proses metabolisme tubuh dapat semakin optimal. Metabolisme merupakan proses untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu pertumbuhan jaringan baru, hingga mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi sumber energi untuk tubuh. 5. Jaga imunitas tubuh:Suplemen dapat menjaga, sekaligus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Punya imun yang kuat penting loh! Agar tubuh tidak mudah terserang berbagai macam penyakit, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.