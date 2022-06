KEPERGIAN Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), putra Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, masih menyisakan duka mendalam. Termasuk bagi adik Eril, Camillia Latetia Azzahra atau akrab disapa Zara.

Zara begitu mencintai dan menyayangi sosok sang kakak, Eril. Salah satu bentuknya terlihat dari unggahan foto sang Ibunda di Instagram.

Tampak Zara berbalut busana hitam dan hijab sedang melukis wajah Eril. Tangannya perlahan-lahan melukis potrait Eril di kanvas dari foto yang dilihatnya.

(Zara Lukis Wajah Eril Tersenyum, Foto: @ataliapr/Instagram)

"Tanda cinta teteh zara untuk Aa tercinta.... ❤️❤️❤️," tulis Atalia Praratya di caption unggahan.

Zara sendiri menghabiskan waktu sekira 12 jam untuk melukis wajah Eril di kanvas berukuran 50 x 50 cm. Hingga akhirnya lukisan wajah Eril yang indah diperlihatkan dalam kolase foto unggahan Atalia tersebut.

(Lukisan Wajah Eril Tersenyum, Foto: @ataliapr/Instagram)

Lukisan inilah yang dibawa Zara saat prosesi pemakaman Eril. Lukisan portai wajah Eril yang penuh makna mendalam bagi Zara sendiri dan keluarga tentunya.

Unggahan Atalia Praratya pun langsung dibanjiri komentar dari netizen yang masih terselimut keharuan. Hampir semua mendoakan Eril beserta keluarga yang ditinggalkan.

(Lukisan Wajah Eril Tersenyum, Foto: @ataliapr/Instagram)

"Sehat" ibu cinta, salam dari bekasi 🤗 salam untuk bapak ridwan kamil teteh zara dan adik arka ya bu sehat selalu dan i lope yu," ungkap @sabt***

"Kita semua bangga dan kagum sm keluarga ibu Atalia, begitu banyak cinta kasih yg kalian curahkan sehingga kami jg ikut merasakan, zara.. you're the best sister for your brother, ❤️," sambung @parahsit***

"Masyaallah,,, peluk erat buat zara dan ibu🤗," tutur @eva_yulian***

"Baguss banget gambarannya kak Zahra masyaallah🤲❣️," kata @ri145***

"MasyaAllah luarbiasa, tetap berkarya di tengah kesedihan.. keluarga kg Emil luar biasa❤️," ujar @larascem***