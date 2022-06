JISOO BLACKPINK lagi-lagi ramai jadi pemberitaan karena pesona visual kecantikan yang ia miliki.

Setelah bikin kagum para penggemar dan netizen dengan kecantikan wajah alami tanpa riasannya, kali ini visual kecantikan Jisoo mencuri perhatian saat hadir di acara perhiasan mewah, Cartier yang ia wakili sebagai duta merek.

Hadir di Cartier’s Jewelry Show dan Cartier Gala Dinner yang dihelat di Madrid, Spanyol baru-baru ini, Jisoo memamerkan kecantikan alami dan innocentnya. Jisoo terlihat datang dengan dandanan simpel tapi mewah, membalut tubuhnya dengan tube off-shoulder mini dress ketat hitam ditambah kalung berlian mewah Cartier yang membuat dara cantik kelahiran 1995 ini terlihat elegan dan anggun.

Rambut panjang hitamnya ditata gaya wet ponytail modern, sementara wajah cantiknya dipoles dengan makeup gaya natural dewy khas Korea. Pesona kecantikan visual lead vocalist BLACKPINK ini pun sukses membuat para penggemarnya terpukau.

(Foto: Twitter @BBU_BLACKPINK)

“Pretty dan classy,” puji akun @Lea**haii

“PRETTY GORGEOUS JISOO,” seru penggemar pemilik akun Twitter bernama @Jen**yy156

“Wooow girl,” komentar @ceci*Gom09

“Another level,” tulis akun @Jasmine826***82

Melalui akun Instagram pribadinya, Jisoo juga tak lupa memamerkan kecantikan dan gaya OOTD nya kala itu. Terlihat kolom komentar pun dipenuhi banyak pujian dari fans dan netizen, “Jisoo adalah seorang Dewi,” ,” Cantik,” ,”Kamu cantik banget,”, adalah sedikit dari banyaknya pujian atas kecantikan Jisoo.

Pesona kecantikan dan status bintang papan atas yang disandang Jisoo pun, membuat para awak media di lokasi acara ramai mengambil potret dan mewawancarai pelantun BOOMBAYAH dan How You Like That tersebut

Terbang dari Seoul ke Madrid, Jisoo menghadiri acara perhiasan mewah tersebut bersama dengan para duta merek dari beberapa negara lain, seperti Kimberly Anne Woltemas, Emma Chamberlain, dan Yara Shahidi. Demikian seperti diwarta dari Allkpop dan Koreaboo, Sabtu (18/6/2022).