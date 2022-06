KEPERGIAN Emmeril Khan Mumtadz alias Eril putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga.

Bukan hanya keluarga, namun seluruh lapisan masyarakat Indonesia memang juga ikut berduka. Semasa hidup, Eril dikenal sebagai seorang laki-laki yang baik hati. Tak heran jika setelah meninggal dunia kebaikan-kebaikan almarhum Eril banyak diceritakan oleh keluarga maupun kerabat dekat.

Sosok almarhum Eril sebagai anak muda yang berhati mulia, tidak sombong, menginspirasi dan patut menjadi sosok teladan, terutama bagi generasi muda ini pun membuat kagum dan tersentuh banyak orang. Termasuk seorang pria yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut di salah satu salon di Jakarta, bernama Nandho satu ini.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Eril, seperti terlihat dari video yang dibagikan oleh akun TikTok @hairnerdsstudio pada 16 Juni lalu, Nandho tampak mencoba membuat gambar, melukis wajah almarhum Eril dari potongan rambut di kepala seseorang.

"Karya ini kami dedikasikan untuk ananda Eril.Selamat jalan kawan surga sudah menunggu tempat mu di sana,” bunyi narasi dalam video yang sudah mendapat sekitar 1,6 jta kali penayangan tersebut.

Sementara dalam keterangan video, akun @hairnerdsstudio memohon maaf jika hasil karyanya tidak sama dengan foto karena berbeda media.

"Kami memohon maaf jika hasil tidak bisa 100 persen sama dengan yang di foto mengingat permukaan bukan pada media kertas tetapi rambut,” tulis @hairnerdsstudio

"Kerenn, enggak gampang tuh buatnya," puji @O***A.

"Ini tuh kepala, bukan kertas, menurut gue keren, kreatif," komentar @Dew**etiarniAlesha.

"Respect bro setidaknya sudah mencoba," timpal akun @Bia**aja.

“Mesti enggak mirip, tapi layak diapresiasi,” tulis @ceker_m**

“Because this is actually amazing. Great job!,” seru akun @chamel***

Hingga berita ini ditulis, terpantau video viral tukang cukur rambut gambar wajah almarhum Eril ini sudah mendapatkan lebih dari 121 ribu like dan lebih dari 2400 komentar dari para pengguna platform TikTok.

