NITA Gunawan memang menjadi sorotan usai dituding dekat dengan Raffi Ahmad. Tapi jauh sebelum dari itu, Nita Gunawan sebenarnya sudah dikenal publik sebagai model dan juga seorang MUA yang kerap wara-wiri di acara televisi.

Wanita asal Kudus, Jawa Tengah ini disebut-sebut memiliki paras cantik mirip penyanyi Agnez Mo. Tak hanya paras jelitanya saja, gambar tato Nita Gunawan di beberapa bagian tubuhnya pun turut mencuri perhatian netizen.

Hal itu bisa dilihat dari sejumlah gaya seksinya saat mengenakan outfit yang minim dan ketat di Instagram. Seperti apa? Dihimpun dari akun pribadinya, Senin (20/6/2022), berikut 6 gaya seksi Nita Gunawan pamer tato.

1. Tato tulisan di lengan

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Pertama, Nita Gunawan bergaya seksi memamerkan ketiak mulus sekaligus tato tulisan di lengan tangan kirinya. Dia berpakaian minim, hanya memadukan tank top rajut berwarna krem yang ketat serta celana legging berwarna hitam. Tentu saja body aduhainya langsung terlihat. Aura keseksiannya semakin terpancar kala Nita memejamkan mata sambil menolehkan kepalanya ke samping, membuat garis leher jenjangnya tampak mencuat. Apalagi rambutnya yang panjang dikuncir tinggi model ponytail. Dengan makeup flawless look dan lipstik pink yang cerah, Nita Gunawan tampak begitu memesona. "Mirip agnes mo sumpah ga bohong hehehe," tulis ainu****.

2. Tato macan di lengan belakang

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Selanjutnya, Nita Gunawan tampil seksi berbalut tank top hitam dan setelan blazer elegan warna biru muda. Ya, blazernya memang sengaja dibuka agar tato di lengan dan punggungnya tetap terpampang. Terlihat, Nita menato lengan belakang tangan kirinya dengan gambar macan yang begitu garang. Sementara di punggung kanan, dia menator gambar yang unik disertai bintang.

Aura keseksian Nita semakin menggelegar kala memasang ekspresi fierce dengan tatapan yang sinis. Ditambah lagi pengambilan angle foto menyamping ini menampilkan lekuk bodynya yang aduhai. Garis lehernya yang seksi pun turut tersorot di kamera. Dengan rambut kuncir kuda yang sedikit basah akibat keringat, aura keseksian Nita Gunawan pun kian mencuat. "Lirikan matanya sadis," tulis andr****.

3. Tato seksi di punggung

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Tak hanya satu, rupanya Nita Gunawan memiliki gambar tato lainnya di bagian punggung. Hal itu terlihat samar di potret ini. Dia tampak begitu seksi memakai lingerie renda warna hitam yang tembus pandang. Alhasil, punggung mulusnya pun langsung terpampang, tak terkecuali tali bra dan tato seksinya.

Entah gambar apa yang ada di bagian pinggang Nita Gunawan, tapi sepertinya ada unsur burung yang terbang bebas pada tato itu. Di punggung kanan atas, terlihat pula sebuah gambar tato, meski tak nampak jelas karena tertutup tali bh dan helaian rambutnya. Sejauh ini, ada tiga tato yang tampak pada punggung mulusnya. Nita Gunawan memang tak pernah gagal mencuri perhatian! "Nice tattoo," tulis pang****.

4. Pose melipat tangan

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Kali ini, Nita Gunawan berpose melipat tangan dengan tatapan mata yang tajam seolah sedang menantang siapapun yang berani melawannya. Didukung dengan tato macan yang garang di lengan, aura keseksian Nita pun semakin terpampang. Outfitnya simpel saja, memadukan one shoulder blouse hitam dengan celana putih bernuansa monokrom. Dipermanis dengan styling curly blow dan makeup flawless look, pesona kecantikan Nita Gunawan pun semakin menohok. Lagi-lagi, dia disebut mirip Agnes Mo di potret ini.

"Mirip agnez mo ya kak," tulis gue***.

"You look like Agnes Monica miss nita," tulis jeff***.

"Mirip Agnes Monica," tulis agus***.

5. Pose selfie

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Nita Gunawan memang cukup narsis di Instagram. Di tengah-tengah syuting, dia pun menyempatkan diri berpose selfie sambil memamerkan ketiak mulusnya, tak terkecuali tato tulisan di lengannya. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat, terlebih tank top hitam yang dikenakannya begitu ketat. Agar lebih maksimal, wajahnya dirias cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink. Perona pipi dan lukisan alisnya pun tampak on point. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, Nita Gunawan tampak begitu menawan. "Stunning and amazingly perfect beautiful face. You have such a nice and beautiful nose, lips, eyes, chin etc," tulis zabid****.

6. Senyum manis nan memesona

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Jika biasanya memasang wajah fierce yang garang, kali ini Nita Gunawan memamerkan senyum manisnya yang menawan. Ya, senyum unjuk gigi dalam balutan dress putih ini membuat pesona kecantikannya semakin berseri. Apalagi matanya yang indah sampai menyipit seperti ini. Sangat menggemaskan! Tato macan yang terpampang di lengannya pun jadi tak terkesan garang. Bahkan, ada yang menyebutnya malah seperti kucing anggora. "Fokus sama tatonya... itu macan apa anakan kucing anggora ," tulis sibr****.

7. Tato bergambar ular

(Nita Gunawan, Foto: @nitagunawan09/Instagram)

Nita Gunawan tampil seksi memadukan crop tank top abu-abu yang super pendek dengan celana jeans. Ya, tentu saja tato macan di lengannya langsung terpampang, tak terkecuali tato di bagian pinggang. Gayanya memang terkesan simpel namun tetap modis, didukung model rambutnya yang stylish. Wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup flawless look dan lipstik matte. Dengan tatapan matanya yang tajam, Nita Gunawan sukses menghipnotis pandangan para penggemar. "Ini sih gilaa.cakepppp bgt," tulis send****.