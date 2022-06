WIKA Salim seperti tak ada habisnya mengundang perhatian publik. Terutama penampilan Wika Salim saat bernyanyi di atas panggung.

Pedangdut cantik tersebut membagikan momen ketika dirinya mengisi acara. Salah satunya saat tampil dengan gaya anggun dan glamor.

(Wika Salim, Foto : Instagram/@wikasalim)

Pedangdut berusia 30 tahun tersebut mengenakan dress warna hitam yang membentuk lekuk tubuhnya. Pemakaian belt di sini membuat pinggang Wika Salim terlihat begitu ramping.

Sementara itu, dress hitam ini juga memiliki model aksen one shoulder, sehingga memperlihatkan satu bagian bahu. Tak hanya itu, dress juga memiliki potongan belahan tinggi pada bagian paha yang memberi kesan seksi nan elegan.

(Wika Salim, Foto : Instagram/@wikasalim)

Tak hanya outfit, pemakaian aksesoris gelang dan anting menambah kesan elegan tampilan pedangdut asal Bogor tersebut. Selain itu, Wika Salim juga tampak menawan dengan gaya rambut pendek.

Penampilan Wika Salim pun sukses bikin netizen jatuh hati. Unggahan fotonya langsung dibanjiri komentar netizen yang memuji penampilannya.

"Verry nice Dress are you wearing my darling Wika! I love it to see you in this outfit! ๐Ÿฅฐโค๏ธ๐Ÿ”๐Ÿ‘Œ๐Ÿ™๐ŸŒน," ungkap @rinohendr***

"Cantik banget๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," puji @rama.93***

"Beauty in Black @wikasalim โค๏ธ," kata @yayasanpanggil***

"Seksehh๐Ÿ”ฅ," celetuk @mareshafi***

"๐Ÿ”ฅโค๏ธglamorous โค๏ธ๐Ÿ”ฅ," kata @fanger1***

