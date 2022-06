ATLET thriatlon Kim Kilgroe memang memiliki segudang prestasi. Dia berhasil Memenangkan Kejuaraan Tenggara Triathlon ASTC Subic Bay 2018 dan meraih medali perak di SEA Games 2019.

Karirnya yang gemilang telah membuat sosok Kilgroe kian sempurna, karena Kiglroe juga memiliki paras yang cantik dan menawan. Pesonanya bisa terlihat di berbagai unggahan Kilgroe di akun Instagram pribadinya, @kimkilgroe. Penasaran? Yuk, simak ulasannya!

Beautiful smile

Atlet thriatlon Kim Kilgroe memiliki aura positif yang begitu menenangkan. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Paras cantiknya pun sangat natural, tetap memesona meski tanpa pulasan makeup. Dengan senyum manis penuh kesederhanaan ini, Kim Kilgroe sukses memikat hati para netizen.

Sporty style

Pesona atlet thriatlon Kim Kilgroe memang berbeda jika berbalut outfit olahraga. Ya, aura kecantikannya semakin terpancar, meski tanpa pulasan makeup yang mencolok. Padahal outfitnya simpel saja, mengenakan jersey putih serta short pants hitam agar lebih leluasa.

Rambutnya pun dikuncir asal, menyisakan beberapa helai poni yang terkesan messy. Meski terkesan simpel, tapi pesona seorang Kim Kilgroe tetap saja mencuri perhatian.

Cantik dengan makeup flawless look

Atlet thriatlon Kim Kilgroe tampak begitu berbeda di potret ini. Dengan pulasan makeup flawless look dan lipstik pink, pesona kecantikan Kilgroe terlihat lebih berseri.

Perona pink di pipinya tampak on point membuat wajahnya tampak lebih fresh. Dengan bulu mata lentik serta alis yang on fleek, penampilan Kilgroe pun semakin sempurna. So pretty!

Cute smile

Atlet thriatlon Kim Kilgroe memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose di depan dinding penuh bunga dalam balutan sleeveless top pink serta celana polos warna hitam.

Soal alas kaki, Kilgroe sengaja memilih high heels hitam untuk memberi kesan anggun yang elegan. Tubuhnya pun jadi tampak lebih jenjang. Sambil melemparkan senyum manis dan tatapan mautnya, Kim Kilgroe terlihat begitu menggemaskan!

Sexy athletic body

Sebagai seorang atlet, Kim Kilgroe pun memiliki body aduhai yang begitu atletis. Itu terlihat jelas dalam potret ini. Kim Kilgroe tampil seksi memamerkan otot perutnya hanya mengenakan sport bra warna pink serta celana legging yang ketat.

Alhasil, lekuk tubuhnya pun terpampang nyata di kamera. Aura keseksiannya semakin menggelegar kala rambutnya dibiarkan tergerai ke belakang. Dengan pose fierce yang menawan ini, Kilgroe sukses menghipnotis pandangan publik!

Sexy bikini beach

Berlibur ke pantai, Kim Kilgroe tampil seksi mengenakan backless dress yang tipis berwarna peach. Model punggung terbuka dari dress itu membuat tali bikininya terpampang nyata di kamera, tak terkecuali punggung mulusnya.

Rambutnya dibiarkan tergerai, membuat aura keseksian Kilgroe semakin membara. Ditambah lagi dengan tatapan matanya yang tajam. Meski wajahnya tak tampak sepenuhnya, tapi pesona kecantikan Kim Kilgroe tetap saja bersinar!