SAAT ini sebagian Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem. Oleh karena itu wajib mengonsumsi berbagai makanan sehat. Sebab makanan sehat baik bagi imunitas tubuh.

Berikut ini berbagai asupan sehat yang bisa dikonsumsi saat cuaca ekstrem seperti dilansir Okezone dari LiveStrong. Apa saja?

1. Sup

Saat cuaca ekstrem dingin usai hujan, maka tubuh harus mendapatkan kehangatan. Mengonsumsi sup yang berbahan dasar kaldu akan membantu tubuh tetap hangat dan terhidrasi. Salah satu contoh sup berbasis kaldu yang direkomendasikan para ahli sup kaldu sayuran. Hidangan ini mengandung air hingga 98%, dan kandungan sodiumnya akan membantu sistem metabolisme tubuh.

2. Sayuran

Sejumlah sayuran berdaun hijau seperti lettuce, brokoli, dan seledri mengandung lebih dari 90% air. Selain itu, kubis dan mentimun juga diklaim kaya akan air di mana kandungannya mencapai 96%. Mengonsumsi sayuran tersebut di cuaca panas akan membuat tubuh terhidrasi dengan baik, sehingga Anda tidak mudah lelah dan kehausan. Apalagi sayuran ini mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan tubuh.

3. Gelatin

Makanan pencuci mulut yang terbuat dari gelatin juga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi saat cuaca ekstrem panas terik. Sama seperti olahan sup, gelatin memiliki kandungan air dan sodium yang cukup tinggi. Kandungan ini bermanfaat menjaga fungsi otot dan mengontrol tekanan darah.

Tidak hanya itu, gelatin cenderung memiliki kandungan kalori yang cukup rendah dibandingkan sup. Setiap 100 gram gelatin yang Anda konsumsi mengandung sekitar 20 kalori.

4. Buah-buahan segar

Buah-buahan merupakan salah satu jenis makanan yang wajib Anda konsumsi di saat cuaca ekstrem. Ada beberapa jenis buah yang direkomendasikan para ahli untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik, antara lain semangka, pear, nanas, dan lemon. Buah-buahan tersebut diklaim memiliki kandungan air lebih dari 90% dan mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh.

