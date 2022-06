PERUT kembung adalah gangguan kesehatan yang paling sering terjadi di antara kita. Ada beragam penyebab yang bisa memicu perut kembung. Namun yang paling sering menjadi pemicu terjadinya perut kembung adalah kelebihan asam lambung.

Banyaknya gas di dalam perut pun menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderita. Akan tetapi, Anda bisa mengatasinya dengan menerapkan keempat cara berikut ini untuk membantu meredakan perut kembung.

Hindari minuman bersoda

Menurut salah satu anggota American Dietetic Association, Jeannie Gazzaniga-Moloo RD, seperti dilansir Redbookmagazine, ia mengatakan bahwa gelembung-gelembung soda di dalam minuman berkarbonasi bisa membuat perut Anda jadi kembung. Karenanya, ia menyarankan agar Anda lebih baik minum air putih saja. Dengan mengonsumsi banyak air putih, maka tubuh Anda jadi lebih segar dan lebih sehat.

Jauhi makanan penyebab kembung



Walaupun serat dan biji-bijian dianjurkan untuk mereka yang sedang diet, ternyata makanan-makanan itu juga bisa menyebabkan kembung apabila dikonsumsi secara mentah. Untuk tetap menjalankan program diet Anda bisa mencampur yogurt dengan blueberry di pagi hari. Selain itu, beras dan kentang yang dipanaskan kembali juga bisa menyebabkan kembung.

Jangan minum susu



Anda yang alergi terhadap laktosa sebaiknya jangan minum susu karena bisa menyebabkan distress usus dan merangsang penumpukan gas di perut. Anda bisa mengganti susu dengan yogurt bebas laktosa, susu kedelai, dan tahu.

Gunakan minyak kayu putih

Minyak kayu putih memiliki sifat karminatif yang dapat menurunkan pembentukan gas, serta membantu menghilangkan gas yang sudah terbentuk di usus sehingga perut kembung pun teratasi. Kandungan sineol juga dapat menghangatkan perut dan membantu meredakan masuk angin.

Menggunakan minyak kayu putih untuk meredakan perut kembung merupakan cara yang sangat praktis. Pasalnya, minyak kayu putih dapat dengan mudah ditemukan. Apalagi kalau belinya di AladinMall by Mister Aladin, bisa dapat harga lebih murah karena lagi ada diskon spesial hingga 45% khusus untuk semua produk Cap Lang!

Selain memproduksi minyak kayu putih, Cap Lang juga memiliki aromaterapi, minyak telon, minyak gosok dan urut, serta masih banyak lagi produk lainnya. Beli Cap Lang di AladinMall by Mister Aladin juga tak perlu khawatir akan mendapatkan barang palsu karena dijual langsung oleh official store.

Di samping banyak diskon, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia dengan jasa pengiriman SAP! Juga, AladinMall by Mister Aladin menyediakan same day service di mana barang yang Anda pesan akan dikirim di hari yang sama.

Kebayang kan hemat dan praktisnya belanja di AladinMall by Mister Aladin seperti apa? Makanya, buruan borong semua produk Cap Lang karena diskonnya hanya sampai 30 Juni 2022 saja! Anda juga bisa download aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store untuk mengetahui promo menarik lainnya.

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.