Rasa kurang percaya diri biasanya timbul dari bentuk fisik tubuh yang kurang ideal. Bentuk tubuh yang tidak ideal dianggap memiliki lemak tubuh berlebihan.

Memang tidak ada yang salah dengan memiliki tubuh ideal. Sejatinya, tubuh yang berlebihan lemak akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh menjadi buruk.

Dalam meraih bentuk tubuh ideal memang dibutuhkan usaha dan pengorbanan yaitu salah satunya diet. Namun, diet yang sembarangan dan ekstrem justru akhirnya akan membuat tubuh semakin drop dan bisa jatuh sakit. Untuk itu, diperlukan diet sehat yang menunjang manfaat bagi kesehatan tubuh juga.

Diet sehat dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan herbal, salah satunya daun jati belanda. Daun jati belanda digunakan sebagai dipercaya dapat membantu diet sehat menjadi sempurna, sebab mengandung zat lendir dan serat yang mampu menghambat penyerapan lemak, gula dan kolesterol dalam tubuh.

Head of Merchandiser eMSHOP menjelaskan kandungan daun jati belanda terdapat dalam She Slim yang merupakan obat herbal yang dapat membantu diet sehat. Obat ini juga mengandung the hijau dan asam gelugur.

Asam gelugur mengandung HCA atau acid hydroxyl citric yang berkhasiat untuk menekan rasa lapar serta mencegah pembentukan lemak dari asupan gula dan karbohidrat yang telah dikonsumsi. Sedangkan teh hijau mengandung epigalokatekin galat (EGCG) untuk memproduksi hormon dan mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh.

“Kandungan daun jati belanda, teh hijau, dan asam gelugur terdapat pada obat herbal She Slim yang dapat bantu membakar lemak tubuh lewat diet sehat Anda. Obat ini dapat bantu Anda memiliki tubuh ideal dan sehat dengan pembakaran lemak yang sehat. Untuk hasil maksimal, disarankan untuk diiringi dengan pola makan sehat dan olahraga.” ucap Khilqa Putri, MSHOP, Jumat (17/06/2022).

