BISNIS kecantikan merupakan salah satu yang tidak akan lekang dimakan usia. Pasalnya, hampir setiap orang baik itu perempuan maupun laki-laki mengharapkan tampilan sempurna untuk menarik lawan jenis mereka.

Memang, seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula teknik perawatan kecantikan di Indonesia. Oleh karena itu, perawatan kecantikan yang dulunya dianggap menyusahkan kini bisa dilakukan dengan mudah.

Tapi, tentu saja perawatan kecantikan yang baik tidak bisa dilakukan secara instan. Karenanya, dr. Oky Pratama Dipl. AAAM menyebut bahwa kecantikan memang memerlukan waktu atau dapat diartikan beautiful things takes time.

Perkataan tersebut tampak sesuai dengan perjalanan hidup dan karier dr Oky yang berhasil membangun bisnis dari nol. Memiliki klinik kecantikan peraih penghargaan bergengsi seperti MURI dan Superband, Benings Indonesia Group, dr. Oky Pratama Dipl. AAAM membagikan tips sukses dan cerita bukti nyata from zero to hero.

Sebagai pemilik dari Benings Indonesia Group yang memiliki 12 unit bisnis (Benings Skincare, Benings Indonesia dan Benings Skincare Factory), Ia berhasil merubah slogan ‘Beauty is Pain’ menjadi ‘Beauty Takes Time’ melalui kemampuan luar biasanya di dunia estetika dan kecantikan.

Tidak hanya unggul di dalam kedua bidang tersebut, dr. Oky Pratama Dipl. AAAM juga berhasil mengubah persepsi orang mengenai hasil instan yang kerap dikaitkan dengan industri itu. “Bagi saya, slogan ‘Beauty is Pain’ wajar-wajar saja dan merupakan hal yang lumrah sekaligus menjelaskan kecantikan memerlukan sederet usaha, tidak ada hasil yang instan,” jelasnya.

Bercita-cita menjadi dokter sedari kecil, Sang Dokter tidak menyangka hobinya terhadap dunia kecantikan dijadikannya sebagai profesi utama di masa depan. “Kecintaan saya terhadap beauty routine dan dunia estetika merubah tujuan saya sebagai dokter umum menjadi dokter estetika,” jelas pria lulusan California, Amerika Serikat ini.

Pekerjaannya sebagai dokter yang bertanggung jawab terhadap penampilan pasien, dr. Oky mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien dengan memberikan treatment bersertifikasi terbaik. “Dengan mengantongi beragam penghargaan bergengsi seperti MURI untuk kategori Beauty Klinik dengan Fasilitas Laser Terlengkap dan Penjualan E-Commerce tertinggi untuk skincare buatan dokter serta Superbrand sebagai brand skincare terbaik, Benings Indonesia Group memberikan hasil treatment terbaik dan teraman bagi setiap pasien kami,” tuturnya. Selain menjamin keamanan pasien, dr. Oky juga memiliki sisi humanitas yang membuat Ia berbeda dengan dokter lainnya. “Setelah pasien mendapatkan hasil terbaik dari treatment yang saya berikan, saya ingin mereka merawat hasil tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka," tuturnya. Di samping hasil yang tahan lama, Ia juga menekankan betapa pentingnya tampilan menarik seseorang dalam kehidupan. “Dewasa ini, banyak bidang dalam kehidupan membutuhkan penampilan yang menarik, terutama pekerjaan. Dengan memiliki penampilan yang menarik, Anda dapat meraih segala Impian Anda dengan mudah,” ujarnya. Meski setuju dengan pernyataan bahwa penampilan yang menarik sangat diutamakan dalam kehidupan dewasa ini, dr. Oky tetap menganggap inner beauty lah yang terpenting di atas segalanya. “Kecantikan yang sesungguhnya berasal dari hati. Jika kita memiliki keinginan untuk tampil menarik, pasti akan tercermin melalui tubuh yang terawat,” pungkasnya.