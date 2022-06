7 POTRET Coco Lee berikut ini bakal bikin para pria susah kedip melihatnya. Itu karena Coco Lee kerap memamerkan body sintalnya yang aduhai dalam balutan busana minim dan ketat.

Coco Lee memang memiliki paras cantik nan memesona. Tak heran jika wanita berusia 16 tahun ini didapuk menjadi asisten pribadi (aspri) oleh pengacara kondang Hotman Paris. Aspri termuda Hotman ini pun cukup aktif membagikan potret cantiknya di Instagram.

Seperti apa penampilan aspri Hotman Paris satu ini? Dihimpun dari akun @cocobroccolee, Rabu (22/6/2022), yuk intip potretnya!

1. Cosplay jadi Boa Hancock

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Coco Lee memang memiliki body goals yang aduhai bak gitar Spanyol. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Dia tampil seksi memamerkan lekuk tubuhnya dalam balutan dress ungu bermotif tengkorak bergaya ala Boa Hancock si Ratu Bajak laut One Piece. Tampak, ada pula aksen bulu-bulu putih yang menghiasi bagian bawahnya. Agar lebih girly, dia pun memadukan outfitnya dengan high heels berwarna coklat.

Tak kalah mencuri perhatian, potongan tinggi pada bagian pahanya yang seksi juga ikut menjadi sorotan. Ya, tentu saja kulit mulusnya langsung terpampang di kamera. Aura keseksiannya semakin terpancar kala rambutnya dibiarkan menjuntai panjang ke belakang. Dengan pulasan makeup simple look dan lipstik merah merona, Coco Lee pun semakin menawan!

2. Elegant look

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Di pemotretan kali ini, Coco Lee tampil elegan berbalut mini dress hitam lengan panjang. Tentu saja aura keseksiannya langsung menggelegar. Terlebih pose memangku kaki ini membuat dress-nya tersingkap. Paha mulus dan kakinya yang jenjang Coco pun langsung jadi sorotan. Aura keseksiannya semakin membara kala Coco Lee melemparkan tatapan matanya yang tajam dengan ekspresi fierce yang menawan. Dipermanis dengan geraian rambut panjangnya yang indah, pesonanya pun semakin tak terbantahkan. So gorgeous!

3. Pinky girl

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Coco Lee memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia tampil seksi memadukan tank top rajut pink cerah dengan celana jeans yang ketat. Tentu saja kulit mulus dan bodinya yang aduhai langsung tersorot di kamera. Aura keseksiannya semakin menyala kala rambutnya yang panjang dikuncir, menyisakan poni yang messy di beberapa helaiannya. Apalagi Coco Lee juga bergaya 'nakal', mengedipkan satu mata sambil menjulurkan lidah. Berpose centil mengangkat satu ketiak mulusnya, Coco Lee sukses menghipnotis pandangan para pria.

"Very hot sexy girl," tulis mich****.

"Dipikir2 mirip Yeji," tulis wrdy****.

"Makin mirip sanchai ya kamu," tulis gian****.

"Duh.. dak mampu aku," tulis delt****.

"Gemoyyy," tulis qyo****.

4. Senyum manis menggemaskan

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Tak melulu tampil seksi dengan look yang dewasa, Coco Lee juga bisa tampil imut dengan gaya seusianya. Kali ini rambutnya dikuncir dua, menyisakan dua juntaian poni di kedua sisi sebagai pemanisnya. Tak lupa, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik pink agar lebih fresh. Dalam balutan kaus garis-garis berkerah kuning, penampilannya pun jadi lebih cheerful dan eye catching.

Meski demikian, dia tetap menambahkan kesan seksi lewat hot pants putihnya yang super pendek ini. Dilengkapi sneakers fancy-nya yang berwarna hitam-putih, gaya Coco Lee pun semakin trendi. Posenya tampak sedikit centil, berpose duduk manja sambil tersenyum manis. Dengan pipi chubby-nya yang mengembang, Coco Lee terlihat begitu menggemaskan. Cute!

5. Simple style

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Coco Lee nampaknya tak pernah kehabisan akal soal bergaya. Outfitnya simpel saja, memadukan tank top merah maroon dengan celana santai warna abu-abu. Meski terlihat sederhana, tapi pesona kecantikan Coco Lee tetap saja mencuri perhatian. Apalagi rambutnya yang badai dibiarkan tergerai menyamping seperti ini. Sambil berpose mengantongi kedua tangan, Coco Lee yang menjulurkan lidah tampak begitu memesona. Tatapan matanya yang indah pun sukses memikat hati netizen. "Foto gimana aja tetep cantik ci," tulis fais****.

6. Seksi pakai kemeja melorot

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Coco Lee memang pandai soal memadupadankan busana. Kali ini dia tampil lebih seksi dalam balutan kemeja kotak-kotak hitam yang dibiarkan melorot dari bahunya. Alhasil, bra putih yang dikenakannya pun langsung terpampang di kamera, termasuk kulit mulus dan body-nya yang kencang. Aura keseksiannya semakin membara kala Coco memadukan outfitnya dengan hot pant super pendek, hingga nyaris tak terlihat memakai celana. Dipadukan dengan sepatu boots hitam, gayanya pun semakin elegan. Perfect!

7. Anggun berbalut dress abu-abu

(7 Potret Coco Lee, Foto: @cocobroccolee/Instagram)

Nah, kalau ini Coco Lee tampil anggun dalam balutan mini dress abu-abu lengan panjang. Meski paha mulusnya tetap terpampang, tapi penampilannya tak terlalu vulgar, bukan? Agar lebih maksimal, Coco pun merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik merah merona. Eyeliner-nya sengaja dibuat runcing untuk mempertegas kelopak matanya. Tak ketinggalan, alis dan perona pipi pun tampak on point agar semakin stand out. Sambil tersenyum manis dan menyibakkan rambut, Coco Lee tampak begitu memesona. Bahkan, dia disebut-sebut mirip artis Korea. "Sekilas mirip soodam secret number," tulis rena****.