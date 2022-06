ARTIS cantik Nia Ramadhani belakangan ini menjadi sorotan publik. Bukan karena gosip negatif, tetapi gaya hidup sehat yang dijalaninya.

Nia Ramadhani kini sering mengunggah momen dirinya berolahraga. Termasuk yang terlihat pada unggahan terbaru Nia. Dia mengajak sang suami, Ardi Bakrie untuk ikut lari pagi.

"Seneng banget bisa ajak @ardibakrie temenin ikut lari.. Supporting each other to have a healthier life..," ungkap Nia Ramadhani.

Tak hanya potret harmonis dan gaya hidup sehatnya, penampilan Nia juga tak kalah mencuri perhatian. Nia Ramadhani tampak fresh dan awet muda dengan paras cantiknya yang tak berhenti tersenyum selama olahraga.

Awet muda, Nia Ramadhani terlihat masih gadis dengan gaya dan penampilannya, tak terlihat seperti ibu dari tiga orang anak. Belum lagi outfitnya, terlihat simpel tetapi kece dan modis.

Nia mengenakan kaos warna biru muda dan celana pendek olahraga yang warnanya sedikit gelap. Selain itu, Nia memakai sneakers putih corak garis biru muda yang matching dengan warna bajunya.

Sementara sang suami, tampil dengan outfit nuansa merah dan hitam. Unggahan foto Nia Ramadhani inipun langsung dibanjiri komentar dari netizen.

"Couple goals bgt seneng ngeliatnya๐Ÿ˜," kata @iqhb***

"ini lah perempuan wujud dr barbie hidup ๐Ÿ˜๐Ÿ˜," ujar @sukma_nita***

"Stunning!!! Boleh minta foto ga sih kalo ketemu? @ramadhaniabakrie," tutur @renita_ayur***

"ori bgt.. no OP" y sm kk ku satu ini ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ smangat hidup sehat ๐Ÿ’ช๐Ÿผ," ungkap @ricka_m***

"Nia makin cantik, sehat & bahagia selalu ya kalian...๐Ÿ˜๐Ÿ˜," kata @gandar***

Sempat bikin Ardi Bakrie kaget Nia Ramadhani memang bukan pertama kali berolahraga lari. Belum lama ini, Nia mengunggah momen dirinya berolahraga lari di Gelora Bung Karno (GBK). Melihat unggahan foto istri dan captionnya, Ardi Bakrie kaget.ย Ini lantaran Nia Ramadhani mengaku awalnya seorang diri lari di GBK. Namun, setelah lari beberapa putaran baru ada teman. "Kamu awalnya sendiri?!? ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ," tanyaย @ardibakrie yang terkejut.ย