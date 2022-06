KEBANYAKAN orang memilih busana yang nyaman saat bepergian, tapi nyaman versi diva dunia, Jennifer Lopez (JLo) satu ini adalah versi next level.

Pasalnya, saat traveling menaiki pesawat pribadi pada akhir pekan lalu, lewat video Reel yang ia unggah ke dalam akun Instagram pribadinya, JLo terlihat santai mengenakan setelan piyama putih satin mengilap bermotif floral.

Terlihat seperti setelan baju piyama biasa pada umumnya, tapi jangan salah baju tidur alias piyama model lengan panjang keluaran Nahmias yang dipakai diva dunia satu ini dibanderol seharga USD1500 atau sekira Rp22,2juta per piece, dikutip dari Page Six, Rabu (22/6/2022).

Piyama santai tapi mewah itu terlihat dipadukan JLo dengan sepasang sepatu hak tinggi 15 sentimeter, platform heels salah satu koleksi rancangan dari Gucci.

(Foto: Tangkapan layar Instagram @jlo)

Menyempurnakan penampilan glamornya, pelantun Jenny From the Block itu juga mengenakan sepasang anting hoop emas berukuran besar seharga USD500 atau kurang lebih Rp7,4juta rancangan desainer Jennifer Fisher dan tas crossbody ‘One Stud’ warna hot pink dari Valentino yang dijual USD2800 atau sekira Rp41,6juta per piece. Ditambah kacamata shade pink dari Quay, seharga USD65 atau kurang lebih Rp966000 saja.

Gaya streetwear santai memakai setelan busana piyama ini, sebelumnya juga sudah dikenakan diva berusia 52 tahun tersebut baru-baru ini. Salah satunya pada Mei lalu, ketika ia kedapatan memakai nightgown warna putih dari Dôen sebagai dress.

