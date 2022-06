MARION Jola tak hanya dikenal dengan suara merdu nan seksi. Sebagai penyanyi, Marion Jola juga kerap mencuri perhatian publik lewat gaya penampilannya.

Marion Jola memiliki pesona kecantikan yang membuat banyak orang terkesima melihatnya. Ditambah dengan gaya penampilan yang seksi, tak jarang Marion Jola bikin mata terpana.

Seperti penampilan penyanyi asal Kupang tersebut baru-baru ini di Instagram pribadinya. Perempuan yang akrab disapa Lala tersebut tampil cantik dan seksi dalam balutan dress mini warna hijau.

Dress model tali leher atau halter neck tersebut membentuk lekuk tubuhnya. Alhasil, pose Lala tiduran manja berjemur di ranjang outdoor terkesan seksi.

Selain itu, Lala membiarkan rambut panjang indahnya tergerai. Kecantikan penyanyi yang baru saja merayakan ulang tahun ke-22 itu pun kian menawan.

Sementara, kulit eksotis Lala membuat aura seksinya kian terpancar. Penampilan Lala pun sukses membuat netizen terpesona.

"Cantik❤️," puji @yara_ecr***

"Cantiiikk titik .!," sambung @zuvyj***

"Aduwwww bidadari ada di bali 😢," tutur @gungba***

"Omagaattt," celetuk @riidwanns***

"si paling ga pernal gagal kalo pose😍," ujar @dimqs***

"You look so sexy," kata @panca_tie***

(hel)