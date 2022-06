DUCHESS of Sussex, Meghan Markle kembali tampil dengan gaya khas California Girl dalam acara publik baru-baru ini.

Hadir menemani sang suami, Pangeran Harry bertanding polo pada akhir pekan lalu, gaya outfit kasual Meghan mencuri perhatian. Meghan terlihat tampil santai dalam balutan busana bergaya denim on denim.

Meghan terlihat memadukan kemeja denim lengan panjang model kancing depan dan celana jeans pendek, Lane Shorts dari La Rochelle Wash bersama sweater hitam.

(Foto: BACKGRID)

Namun yang mencuri perhatian adalah pilihan alas kaki Meghan kali ini, sepasang sandal tali kulit coklat warna emasnya, “Laurie leather and gold-tone” keluaran Emme Parsons yang dibanderol USD347 atau sekira Rp5,1juta per pasang, dikutip dari Page Six, Rabu (22/6/2022).

Menyempurnakan gaya OOTD simpel tapi mewahnya, mengutip akun Instagram @royalfashionpolice, ibu dua orang anak itu memilih kacamata hitam stylist dari Valentino dan memakai gelang Love’ Yellow Gold dan jam mahal Gold Tank Française keluaran Cartier yang memang sering dijadikan aksesori andalan Meghan dalam berbagai kesempatan.

(Foto: Instagram @royalfashionpolice)