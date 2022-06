10 POTRET Aurel Hermansyah naik helikopter berikut ini sukses membuat netizen terpukau. Bagaimana tidak, istri Atta Halilintar itu tampil bak lady boss saat menaiki dan turun helikopternya.

Terlebih, Aurel Hermansyah memakai fashion item mewah yang dibanderol jutaan hingga milyaran rupiah. Seperti apa penampilannya? Dihimpun dari akun media sosial pribadi Aurel, Kamis (23/6/2022), yuk intip 10 potretnya!

1. Outfit elegan





(Potret Aurel Hermansyah Naik Helikopter, Foto: @aurelie.hermansyah/Instagram)

Aurel Hermansyah tampil elegan mengenakan baju satin hitam yang dibalut setelan blazer bermotif warna krem. Dia memadukan outfitnya dengan hijab segi empat bermotif senada warna hitam, lengkap dengan ciputnya agar tetap rapi dan stand out saat berpose.

Tak kalah mencuri perhatian, tas yang ditenteng Mama Nur di potret ini rupanya dibanderol harga yang fantastis loh. Melansir situs JaneFinds, tas Kelly 25 Sellier Black Shiny Alligator with Gold Hardware itu dibanderol Rp1.290.509.000! Ya, belakangan ibu satu anak ini memang kerap menenteng tas hitam berkulit buaya yang mahal ini di berbagai acara. Dilengkapi kacamatanya yang fancy, gaya Aurel Hermansyah pun semakin classy! "Love mama Ameena," tulis Ashanty.

2. Close up





(Potret Aurel Hermansyah Naik Helikopter, Foto: @aurelie.hermansyah/Instagram)

Belum lama ini Aurel Hermansyah memang didapuk sebagai bintang tamu oleh salah satu brand hijab. Dia pun tampil memukau mengenakan hijab koleksi terbaru, dilengkapi kacamatanya yang berkilauan. Wajahnya tampak dipulas cantik dengan makeup simple look dan lipstik berwarna nude. Meski wajahnya tak terpampang jelas, tapi pesona Aurel Hermansyah tetap saja bersinar. "Keceehhh beratssss mama Ameenaaa," tulis Ayu Dewi.

3. Lady boss turun dari helikopter





Kali ini potretnya diambil ketika Aurel Hermansyah hendak turun dari helikopter. Terlihat begitu elegan, bukan? Ditambah lagi dengan kehadiran sang bodyguard si sisinya. Tak heran jika netizen kerap menyebutnya bak lady boss. Auranya sultannya benar-benar bersinar! "Sultan mah kemana2 pake heli, nah saya pake angkot," tulis hagh****.

4. Tampil memukau





Kalau ini potret tampak lebih dekatnya. Makeup Aurel Hermansyah terlihat sangat on point, ya. Lukisan alisnya pun tampak on fleek. Meski hanya berpose menunduk seperti ini, tapi pesona kecantikan Aurel tetap saja mencuri perhatian. So gorgeous!

5. Berjalan bak ibu pejabat





Kalau ini potret Aurel Hermansyah saat berjalan bak ibu pejabat di atas karpet merah. Dengan dua bodyguard gagah di belakangnya, gayanya pun semakin berkelas. Apalagi, Aurel tampak berjalan angkuh dengan badannya yang tegap. Ibu satu anak ini memang nggak kaleng-kaleng gayanya. "Aurel Hermansyah seperti ibu pejabat keren," tulis hend****.

6. Lady boss

Nah, di potret ini aura seorang lady boss terpancar begitu sempurna. Aurel Hermansyah berpose candid setelah turun dari helikopter dan bergaya manja di depannya. Ibu Ameena itu tampak sibuk membenarkan high heels-nya yang fancy di atas karpet merah. Sambil menenteng handbag hitamnya yang elegan, Aurel pun semakin menawan. "MasyaAllah cantik banget mamanur," tulis miche****. 7. Fierce menawan

Di potret ini, Aurel Hermansyah memasang wajah fierce-nya yang begitu menawan. Sambil memasukkan satu tangan ke dalam kantong blazer, pesonanya pun semakin menggelegar. Apalagi, dia seperti melemparkan tatapan mata yang tajam di balik kacamatanya yang berkilauan. Dengan wajah angkuh ini, aura seorang lady boss dalam diri Aurel pun semakin membara. "Cantiknya cetaar..barbienya indonesia ni asli cantiknya," tulis lau****. 8. Pose merem manja

Kalau ini pose merem manja sambil memegang pintu helikopter. Ya, pose memejamkan mata ini menampilkan riasan matanya yang berkilauan berkat taburan shimmer yang glamour. Alisnya tampak begitu on fleek, membuat pesonanya terpancar sempurna. Dengan gaya apapun, Aurel Hermansyah memang selalu berhasil mencuri perhatian. "Masyaallah lady bos 'cantik bnget," tulis lina****. 9. Cantik tampak samping Kali ini sang photographer mengambil angle samping Aurel Hermansyah. Alhasil, netizen pun langsung gagal fokus dengan dagu lancipnya. Hijabnya pun tampak begitu rapi, diikat manis ke belakang, membuatnya tampak berwibawa. Sambil berpose candid dan sandaran di helikopter, Aurel Hermansyah tampil begitu memukau. "MasyaAllah mama ameena kece abis," tulis _aqu****. 10. Tampil stunning

(Potret Aurel Hermansyah Naik Helikopter, Foto: @aurelie.hermansyah/Instagram) Aurel Hermansyah memang tampil stunning di momen peluncuran hijab terbaru ini. Auranya sangat menggelegar, membuat siapapun terkesima menatapnya. Lihat saja potret ini. Dengan dua bodyguard yang gagah di belakangnya, pesona sang lady boss pun semakin membara. Tak heran jika semua pandangan langsung tertuju padanya. "IBU PEJABAT AH SENGGOL DONG BOSS," tulis atea****. "MasyaAllah mamanur cantik bgt apa lg ditunjang dgn ootd yg membuat ny semakin menawan," tulis nen****. "MASYA ALLAH...mamanur aurelhermansyah multi talenta baik hati super duper ..cantikkuuu yg selaku tergilagila pd mu," tulis sila****.